Пентагон решит через месяц, какие автономные системы производить массово против КНР

Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс отметила, что исполнительная ветвь власти США будет в полном объеме информировать законодательную о ходе реализации проекта Replicator

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты примут в течение примерно месяца решение о том, какие автономные системы вооружений будут производиться в массовом порядке в рамках инициативы Replicator, нацеленной против Китая "и любого другого конкурента". Об этом сообщила во вторник первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС.

"Мы выберем кандидатов в течение примерно трех следующих недель. Не скажу, что мы обязательно объявим о том, кто стал кандидатами. Как вы знаете, мы очень аккуратно говорим о Replicator. Наша цель - оперативная, в дополнение к закупочной. И эта оперативная цель заключается в том, чтобы создать дилеммы для Китая или любого другого конкурента, который может посмотреть на этот подход и попробовать подорвать его", - заявила замминистра.

При этом она заверила, что исполнительная ветвь власти США будет в полном объеме информировать законодательную о ходе реализации проекта Replicator. "Мы будем очень четко и транспарентно говорить [на этот счет] с Конгрессом [США]. Я рассказывала членам Конгресса об этом в закрытом режиме. Однако каким образом мы решим [публично] говорить об этом - в плане конкретных проектов или программ, реализацию которых мы будем ускорять посредством Replicator, - еще предстоит определить", - отметила Хикс.

Замглавы американского военного ведомства пояснила, что речь идет практически о начальном этапе реализации инициативы. "Верно, это первый транш", - сказала Хикс про системы, решение по которым будет принято в ближайшие три недели. Она подтвердила, что решения будут выработаны главным образом с прицелом на Индо-Тихоокеанское командование ВС США. Кроме того, Хикс уточнила, не вдаваясь в детали, что при реализации инициативы Replicator Соединенные Штаты учитывают в том числе уроки боевых действий на Украине.

О проекте

О выдвижении Пентагоном этой инициативы она объявила в августе. Намеченные Министерством обороны США планы предусматривают развертывание "многих тысяч" сравнительно дешевых автономных систем вооружений на воде, под водой и в воздухе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который официальный Вашингтон теперь рассматривает как Индо-Тихоокеанский, в течение следующих полутора-двух лет в целях нивелирования определенных военных преимуществ Китая вроде количества кораблей. Речь идет фактически об одном из асимметричных ответов США на развитие Народно-освободительной армии Китая.

Инициатива не подразумевает ассигнования на нее дополнительных средств и создания новых военных программ, она будет реализована за счет уже имеющихся у Пентагона финансовых ресурсов.

Проект призван "ускорить производство и поставку" в войска в крупных объемах различных автономных систем, чтобы, как выражалась Хикс, нейтрализовать "преимущество КНР в массе", выражающееся в том, что у Пекина по сравнению с Вашингтоном будет "больше кораблей, больше ракет, больше сил".