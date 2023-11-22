Главы МИД и Минобороны стран ОДКБ в Минске обсудят военно-политические вызовы

Российское дипведомство на встрече представит заместитель министра иностранных дел Александр Панкин

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Минск в среду примет совместное заседание глав МИД, министров обороны и секретарей советов безопасности стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Участники планируют обсудить изменения военно-политической обстановки в регионе. Стороны сверят позиции по ключевым вопросам за день до саммита Организации, который также пройдет в столице Белоруссии: республика в этом году председательствует в объединении.

В российском МИД сообщили, что российское дипведомство на встрече представит заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. Там отметили, что представители стран ОДКБ намерены рассмотреть результаты многостороннего сотрудничества и обозначить перспективы развития системы коллективной безопасности организации. Как ожидается, главы делегаций одобрят ряд совместных документов по итогам мероприятия.

Членами ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Насыщенная повестка

Круг вопросов, стоящих перед организацией, весьма широк. Представители ОДКБ неоднократно подчеркивали, что страны Запада продолжают наращивать воинские группировки и инфраструктуру вблизи границ России и Белоруссии. Отмечалось, что риски дальнейшей эскалации растут в связи с политикой НАТО по украинскому конфликту. Нет сомнений, что на заседании в Минске стороны подробно остановятся на этой теме.

По-прежнему напряженной остается ситуация в Кавказском регионе, где Армении пока не удается выйти на подписание мирного соглашения с Азербайджаном и урегулировать все имеющиеся территориальные споры. Неделю назад глава штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров на брифинге заверил, что лидеры объединения примут все меры для стабилизации обстановки на кавказской земле - и в Армении, и в прилегающих государствах. "В самой организации разговора о том, что ОДКБ потеряла интерес к Кавказскому региону или там собрались "выходить из Армении", - даже близко в мыслях ни у кого такого нет", - сказал он.

Для стран Центральной Азии сохраняет актуальность угроза распространения нестабильности из Афганистана. Так, по словам Сидорова, нынешние власти в Кабуле не в полной мере контролируют ситуацию в стране, в том числе на границе с государствами ОДКБ. Глава Объединенного штаба указал, что организация принимает меры по купированию террористической угрозы с афганской территории.

Неоднозначная позиция Еревана

Мероприятия по линии ОДКБ в белорусской столице пройдут в условиях неоднозначности, которая складывается в отношениях между организацией и Арменией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее выступил с обвинениями в адрес ОДКБ, по его мнению, организация не помогла республике во время армяно-азербайджанского конфликта. Ереван попросил ОДКБ снять с повестки вопрос о помощи стране, а сам Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что в Минск ехать не намерен. В то же время в Армении заявляют, что выходить из ОДКБ не собираются. В ОДКБ, в свою очередь, намерены продолжать работы над проектом о направлении в Армению миссии, несмотря на последние изменения в позиции Еревана.

Армянская сторона официально не уточняла, каким будет состав делегации в Белоруссии. Пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении накануне сообщала, что глава МИД республики Арарат Мирзоян не поедет на заседания в рамках ОДКБ. Как ожидается, остальные страны - члены ОДКБ будут представлены делегациями на высшем и высоком уровне, а в день перед саммитом главы внешнеполитических и оборонных ведомств будут участвовать в работе по его подготовке.

Принимать встречи министров и глав государств ОДКБ будет президент Белоруссии Александр Лукашенко. У Москвы и Минска традиционно много совместных проектов в сфере безопасности, многие из которых, однако, выходят за рамки ответственности организации.

ОДКБ не угрожает, а отвечает на угрозы

В МИД РФ в преддверии заседания обратили внимание, что ОДКБ в непростых геополитических условиях укрепляется в роли "стержневого механизма обеспечения безопасности и стабильности не только в зоне своей ответственности, но и на обширном евразийском пространстве". В настоящее время организация наращивает силовой потенциал, доказывая способность "адекватно реагировать на любые внешние угрозы".

При этом, как подчеркнули в министерстве, ОДКБ носит сугубо оборонительный характер, а сотрудничество в ее рамках не несет угрозы другим государствам. Государства - члены организации выступают за решение конфликтов политико-дипломатическим путем, а также призывают объединить усилия мирового сообщества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией, трансграничной преступностью.

"С учетом накопленного организацией опыта, ОДКБ можно рассматривать как одну из основ формирующейся общеевразийской системы обеспечения равной и неделимой безопасности, которая призвана объединить усилия ведущих региональных объединений", - заключили в российском дипведомстве.