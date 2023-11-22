21 ноября, 21:38

Главы МИД и Минобороны стран ОДКБ в Минске обсудят военно-политические вызовы

Российское дипведомство на встрече представит заместитель министра иностранных дел Александр Панкин

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Минск в среду примет совместное заседание глав МИД, министров обороны и секретарей советов безопасности стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Участники планируют обсудить изменения военно-политической обстановки в регионе. Стороны сверят позиции по ключевым вопросам за день до саммита Организации, который также пройдет в столице Белоруссии: республика в этом году председательствует в объединении.

В российском МИД сообщили, что российское дипведомство на встрече представит заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. Там отметили, что представители стран ОДКБ намерены рассмотреть результаты многостороннего сотрудничества и обозначить перспективы развития системы коллективной безопасности организации. Как ожидается, главы делегаций одобрят ряд совместных документов по итогам мероприятия.

Членами ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Насыщенная повестка

Круг вопросов, стоящих перед организацией, весьма широк. Представители ОДКБ неоднократно подчеркивали, что страны Запада продолжают наращивать воинские группировки и инфраструктуру вблизи границ России и Белоруссии. Отмечалось, что риски дальнейшей эскалации растут в связи с политикой НАТО по украинскому конфликту. Нет сомнений, что на заседании в Минске стороны подробно остановятся на этой теме.

По-прежнему напряженной остается ситуация в Кавказском регионе, где Армении пока не удается выйти на подписание мирного соглашения с Азербайджаном и урегулировать все имеющиеся территориальные споры. Неделю назад глава штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров на брифинге заверил, что лидеры объединения примут все меры для стабилизации обстановки на кавказской земле - и в Армении, и в прилегающих государствах. "В самой организации разговора о том, что ОДКБ потеряла интерес к Кавказскому региону или там собрались "выходить из Армении", - даже близко в мыслях ни у кого такого нет", - сказал он.

Для стран Центральной Азии сохраняет актуальность угроза распространения нестабильности из Афганистана. Так, по словам Сидорова, нынешние власти в Кабуле не в полной мере контролируют ситуацию в стране, в том числе на границе с государствами ОДКБ. Глава Объединенного штаба указал, что организация принимает меры по купированию террористической угрозы с афганской территории.

Неоднозначная позиция Еревана

Мероприятия по линии ОДКБ в белорусской столице пройдут в условиях неоднозначности, которая складывается в отношениях между организацией и Арменией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее выступил с обвинениями в адрес ОДКБ, по его мнению, организация не помогла республике во время армяно-азербайджанского конфликта. Ереван попросил ОДКБ снять с повестки вопрос о помощи стране, а сам Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что в Минск ехать не намерен. В то же время в Армении заявляют, что выходить из ОДКБ не собираются. В ОДКБ, в свою очередь, намерены продолжать работы над проектом о направлении в Армению миссии, несмотря на последние изменения в позиции Еревана.

Армянская сторона официально не уточняла, каким будет состав делегации в Белоруссии. Пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении накануне сообщала, что глава МИД республики Арарат Мирзоян не поедет на заседания в рамках ОДКБ. Как ожидается, остальные страны - члены ОДКБ будут представлены делегациями на высшем и высоком уровне, а в день перед саммитом главы внешнеполитических и оборонных ведомств будут участвовать в работе по его подготовке.

Принимать встречи министров и глав государств ОДКБ будет президент Белоруссии Александр Лукашенко. У Москвы и Минска традиционно много совместных проектов в сфере безопасности, многие из которых, однако, выходят за рамки ответственности организации.

ОДКБ не угрожает, а отвечает на угрозы

В МИД РФ в преддверии заседания обратили внимание, что ОДКБ в непростых геополитических условиях укрепляется в роли "стержневого механизма обеспечения безопасности и стабильности не только в зоне своей ответственности, но и на обширном евразийском пространстве". В настоящее время организация наращивает силовой потенциал, доказывая способность "адекватно реагировать на любые внешние угрозы".

При этом, как подчеркнули в министерстве, ОДКБ носит сугубо оборонительный характер, а сотрудничество в ее рамках не несет угрозы другим государствам. Государства - члены организации выступают за решение конфликтов политико-дипломатическим путем, а также призывают объединить усилия мирового сообщества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией, трансграничной преступностью.

"С учетом накопленного организацией опыта, ОДКБ можно рассматривать как одну из основ формирующейся общеевразийской системы обеспечения равной и неделимой безопасности, которая призвана объединить усилия ведущих региональных объединений", - заключили в российском дипведомстве. 

Теги:
БелоруссияРоссияПанкин, Александр Анатольевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация