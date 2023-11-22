21 ноября, 21:41

В Нидерландах пройдут внеочередные парламентские выборы

Граждане должны избрать 150 депутатов

ГААГА, 22 ноября. /ТАСС/. Внеочередные парламентские выборы пройдут в Нидерландах без явного фаворита и в условиях крайне раздробленного политического ландшафта. Как свидетельствуют последние опросы общественного мнения, сразу три партии имеют шансы на то, чтобы одержать победу и возглавить процесс формирования правящей коалиции.

Из 17,9 млн жителей страны правом голоса обладают около 13,3 млн человек. Им предстоит избрать 150 депутатов нижней палаты главного законодательного органа. Для участия в выборах допущены 26 партий.

Для голосования по всей стране организованы 9,8 тыс. избирательных участков. Располагаются они в школах, медучреждениях, муниципальных зданиях, церквях, кинотеатрах и даже в доме-музее Анны Франк. Есть и мобильные избирательные участки, которые каждые несколько часов будут перемещаться в новое место. Самым маленьким избирательным участком станет гостиная комната в доме голландца по имени Вим Вестхофф, проживающего в деревне Марле (провинция Оверэйссел). Желающих исполнить свой гражданский долг он принимает каждые выборы с 1948 года. Многие из гостей ненадолго задерживаются, чтобы попить кофе и просто поболтать.

Большая часть избирательных участков в стране начнет работу в 07:30 по местному времени (09:30 мск) и закроется в 21:00 (23:00 мск). Однако некоторые из них откроются раньше. Например, на некоторых железнодорожных станциях участки открываются в 05:00 (07:00 мск), чтобы дать возможность проголосовать людям, едущим с утра на работу.

Бывший премьер или будущий генсек НАТО

Предыдущие парламентские выборы прошли в Нидерландах в 2021 году, а действующее коалиционное правительство из четырех партий (которое в настоящее время является исполняющим обязанности) продержалось около полутора лет. Причиной для его распада стали разногласия по миграции, а именно вопрос о том, нужно ли предоставлять беженцам, временно находящимся в Нидерландах (например, бежавшим от войны), право на воссоединение с семьей. Активно выступавшая за это партия "Христианский союз" не нашла поддержки у партнеров из Народной партии за свободу и демократию (НПСД) и "Христианско-демократического призыва" (ХДП). Однако при этом многие эксперты обратили внимание на то, что открытый курс на конфронтацию в этой ситуации взял представляющий НПСД премьер-министр Марк Рютте, который обычно стремится к компромиссам и выступает за поиск приемлемых для всех заинтересованных сторон решений.

После этого Рютте заявил, что намерен уйти из политики, а позже признался, что заинтересован в должности генсека НАТО, которая должна освободиться к 1 октября 2024 года - как раз к тому моменту, когда в Нидерландах либо завершится, либо должен будет подходить к концу процесс формирования нового кабинета министров.

Ожесточенная борьба без явного фаворита

Уход Рютте стал потерей не только для входившей в правящую коалицию НПСД, но и всей нидерландской политики. Образовавший пробел пытаются заполнить сразу несколько политиков, поэтому явного фаворита в нынешней избирательной гонке нет, а на победу претендуют сразу три политические силы.

Неожиданным лидером с перспективой получить 28 мест в национальном парламенте оказалась крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса, свидетельствует последний опрос исследовательского центра I&O Research. Рост популярности этой политической силы отмечался именно в последнюю неделю перед выборами, а поводом для этого, по оценкам наблюдателей, послужили высказывания Вилдерса о том, что борьба с исламизацией Нидерландов для него отошла на второй план. По словам политика, миграция и беженцы, здравоохранение и социальная защита являются сейчас более важными темами. Эксперты также обратили внимание на то, что обычно резкий и импульсивный Вилдерс был спокоен и сдержан в ходе предвыборных дебатов, что, скорее всего, свидетельствуют о его надеждах если не возглавить правительство, то как минимум войти в правящую коалицию.

На место лидера в НПСД пришла 46-летняя Дилан Ешильгёз-Зегериус, в настоящее время занимающая должность и. о. министра безопасности и юстиции. Во главу угла она ставит миграционную проблематику. Дочка турецких курдов Ешильгёз-Зегериус переехала в Нидерланды в семилетнем возрасте и прошла все этапы интеграции. В случае победы она будет иметь все шансы на то, чтобы стать первой женщиной - премьером Нидерландов. Согласно исследованию I&O Research, ее партия может получить 27 мест в парламенте.

Столько же депутатских мандатов пророчат и сформированному не так давно альянсу из двух политических сил - Партии труда и "Зеленых левых". Возглавляет его бывший первый заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс. Он позиционирует себя в качестве опытного политика и левой альтернативы действующему и потенциально новому правительству с правым уклоном. Изменение климата является главной темой его предвыборной кампании, но не обошел он стороной и другие традиционные для левых проблемы - борьбу с бедностью, доступность образования и здравоохранения, более справедливое распределение благ в обществе.

Новая партия "Новый общественных договор" (НОД), возглавляемая бывшим членом ХДП Питером Омтзихтом, долгое время лидировала в опросах общественного мнения, однако сейчас опустилась на четвертое место с возможностью получить лишь 21 депутатский мандат. В качестве парламентария Омтзихт заслужил репутацию дотошного политика, разбирающегося в сложных темах и не стесняющегося задавать неприятные вопросы правительству. В ходе избирательной компании он позиционировал себя в качестве центриста с более консервативными взглядами по вопросам миграции и изменения климата и с более прогрессивными взглядами по вопросам борьбы с бедностью, социальной защиты и здравоохранения. Что могло отпугнуть избирателей от Омтзихта, так это его неопределенность с тем, готов ли он занять должность премьера. У некоторых избирателей также вызывают вопросы его лидерские качества - Омтзихт является опытным политиком, более 13 лет проработавшим депутатом, однако он не возглавлял ни министерств, ни ведомств, ни каких-либо других структур, где бы он мог приобрести опыт политического управления на высшем уровне.

Путь от выборов до кабинета

После закрытия избирательных участков будут объявлены результаты экзитполов и начнется подсчет голосов. Как показывает практика, предварительные результаты голосования станут известны в течение одного-двух дней, официальные результаты будут объявлены Избирательным советом Нидерландов не ранее 1 декабря. После этого начнется сложный процесс формирования правящей коалиции, которая должна иметь более половины, то есть не менее 76 мест в парламенте.

После выборов в марте 2021 года у политиков ушло 299 дней, чтобы четыре партии заключили коалиционный договор и сформировали кабинет министров. Как отмечают голландские политологи, сохраняющаяся раздробленность политического ландшафта в первую очередь означает, что процесс формирования новой правящей коалиции, скорее всего, опять затянется. Многие делают ставки на кабинет с правым уклоном, в котором НПСД и НОД попытаются объединить усилия с ПС и/или другими правыми партиями. Однако эксперты указывают, что не стоит списывать со счетов и Тиммерманса, который ведет за собой внушительные силы, имеет большой опыт в политике и обладает политической харизмой.

По отношению к России без изменений

Украинский конфликт и отношения с Россией в ходе избирательной кампании практически не затрагиваются, как и другие внешнеполитические вопросы. Как отметил главный редактор политического деска телеканала RTL Фонс Ламби, эти темы "не играют важного значения на этих выборах". Критическую позицию по отношению к правительственной позиции по украинскому конфликту занимают лишь партии, находящиеся на крайних флангах политического спектра, констатировал он. С левой стороны это Социалистическая партия, которая в соответствии с предвыборной программой поддерживает украинцев в защите своей страны и выступает за "дипломатические усилия, направленные на скорейшее достижение мира". С правой стороны это Партия свободы, "однако даже Вилдерс, возможно, не хочет немедленного прекращения помощи Украине", заметил Ламби.

Единственной партией, выступающей за налаживание связей с Россией, является также крайне правый "Форум за демократию" во главе с Тьерри Бодэ. В своей предвыборной программе эта политическая сила отмечает, что Нидерланды должны выступить "в качестве посредника в содействии переговорам между Россией, Украиной и НАТО, чтобы как можно скорее добиться прекращения огня и положить конец бессмысленному кровопролитию на континенте". Однако партия претендует лишь на четыре места в парламенте, а ее шансы на вхождение в состав правящей коалиции крайне малы. 

Теги:
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