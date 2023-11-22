Президент Чехии обсудит в Италии ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

ПРАГА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел в понедельник, 27 ноября, направится с визитом в Италию, который продлится до предстоящей среды. Об этом сообщил новостной портал aktualne.cz.

В Риме чешский лидер проведет переговоры со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой и встретится с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Кроме перспектив развития чешско-итальянских отношений, стороны обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, миграционные проблемы и вопросы обеспечения энергетической безопасности.

Павел из Рима переместится в центр региона Ломбардия - Милан. На севере Италии он посетит фабрику по производству мотоциклов Moto Guzzi в городе Манделло-дель-Ларио и занимающуюся выпуском комплектующих компонентов для американских истребителей F-15 компанию Leonardo в коммуне Камери. Чешское правительство в сентябре одобрило контракт на закупку в США этих истребителей. Документ, согласно порталу, должен быть подписан до конца марта 2024 года.