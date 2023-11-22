21 ноября, 23:42
Смена власти в Афганистане

В ООН заявили об усугублении кризиса в Афганистане из-за возвращения афганцев из Пакистана

Представитель Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Пакистане Филиппа Кандлер отметила, что это связано с понижением температуры воздуха

ЖЕНЕВА, 22 ноября. /ТАСС/. Около 374 тыс. афганцев вернулись на родину из Пакистана после начала пакистанскими властями кампании по выдворению иностранцев без виз и документов. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), обратившее внимание на негативное влияние притока столь большого числа людей на гуманитарную ситуацию в Афганистане.

"УВКБ выражает обеспокоенность по поводу заявления Пакистана о том, что иностранцы, не имеющие документов, должны покинуть страну, поскольку эти распоряжения отрицательно повлияли на граждан Афганистана, включая зарегистрированных беженцев и других лиц с действительными документами", - заявила на брифинге в Женеве представитель УВКБ в Пакистане Филиппа Кандлер. "Со времени объявления Пакистаном этого плана 3 октября 2023 года около 374 тыс. человек вернулись в Афганистан, в основном в страхе и спешке, - сказала она. - Мы являемся свидетелями экспоненциального роста числа арестов, задержаний и депортаций афганцев в Пакистане".

Массовое возвращение афганцев на родину "усугубляет продолжающийся гуманитарный кризис, поскольку зимние температуры начинают падать - в некоторых местах минимум уже достигает минус 4 градусов Цельсия", отметила Кандлер. Она напомнила, что "многие афганские репатрианты уязвимы" - среди них есть "женщины и дети, которые могут погибнуть в суровую зиму, если останутся без надлежащего крова".

По словам Кандлер, афганцы в Пакистане рассказали сотрудникам УВКБ, что "уезжают в спешке, опасаясь ареста и задержания". Хотя все официально зарегистрированные афганские беженцы могут законно оставаться в Пакистане, они все равно испытали "чувство паники". "Продолжающееся давление" вызвало "серьезное беспокойство в общинах, несмотря на заверения, полученные от правительства Пакистана", заявила представитель управления.

В УВКБ напомнили, что любое возвращение в Афганистан должно быть "добровольным, безопасным и достойным, независимо от правового статуса [афганцев] в Пакистане". "Мы призвали правительство Пакистана создать механизм проверки для выявления лиц, нуждающихся в международной защите", - сказала Кандлер.

31 октября истек крайний срок для выезда из Пакистана всех нелегальных иммигрантов, большинство из которых прибыли в страну из Афганистана. Пакистанские власти проводят массовые задержания иностранцев без документов для последующей высылки из страны. Как заявило временное правительство Пакистана, за последние четыре десятилетия на основе Женевской конвенции в страну прибыли свыше 4 млн беженцев из Афганистана, из них 1,7 млн не имеют документов для проживания, все эти лица подлежат депортации. 

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АфганистанПакистанСмена власти в Афганистане
© Информационное агентство ТАСС
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