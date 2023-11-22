22 ноября, 00:07

СМИ КНДР опубликовали фотографии запуска разведывательного спутника

Согласно сообщению ЦТАК, ракета была запущена c космодрома Сохэ, полет длился 705 секунд

ТОКИО, 22 ноября. /ТАСС/. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии запуска разведывательного спутника "Маллигён-1", который, как заявляют в Пхеньяне, прошел успешно.

На сайте агентства размещено 16 снимков. На них запечатлен процесс старта ракеты "Чхоллима-1" со спутником. За запуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Согласно сообщению ЦТАК, ракета была запущена в 22:42 (16:42 мск) во вторник с космодрома Сохэ, полет длился 705 секунд. Ракета-носитель следовала заданной траектории полета, и спутник "Маллигён-1" был успешно выведен на орбиту.

Представители США и Японии пока не делали конкретных заявлений по поводу того, считают ли они запуск спутника КНДР успешным или нет.

КНДР до этого дважды пыталась запустить разведывательный спутник, в мае и августе, однако обе попытки завершились неудачно. 

Теги:
ЯпонияКНДРКим Чен Ын
© Информационное агентство ТАСС
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