ВС США нанесли удары по двум объектам в Ираке

В СЕНТКОМ отметили, что это была ответная мера на атаки группировок, якобы поддерживаемых Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. ВС США нанесли удар по двум объектам в Ираке в ответ на атаки группировок, якобы поддерживаемых Ираном. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

"Утром 22 ноября в Ираке силы СЕНТКОМ нанесли отдельные высокоточные удары по двум объектам. Удары стали прямым ответом на нападения против ВС США и сил коалиции со стороны Ирана и поддерживаемых им групп, в том числе 21 ноября, когда при атаке была задействована баллистическая ракета малого радиуса действия", - говорится в сообщении.

По данным Пентагона, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям 66 раз. На сирийской территории дислоцировано около 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс. Ранее заместитель генсекретаря шиитской организации "Хезболлах" Наим Касем заявил, что атаки на базы США в Сирии и Ираке имеют крайне большое значение для прекращения агрессии против сектора Газа.