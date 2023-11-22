Yonhap: атомная подлодка США прибыла на военно-морскую базу в Южной Корее

По данным агентства, военнослужащие республики и Соединенных Штатов планируют "укрепить сотрудничество и обмены" по случаю прибытия субмарины

СЕУЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Атомная подводная лодка ВМС США Santa Fe типа Los Angeles прибыла на военно-морскую базу на южнокорейском острове Чеджудо. Об этом сообщило агентство Yonhap.

АПЛ прибыла на следующий день после запуска разведывательного спутника КНДР, который, как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, завершился успешным выводом аппарата на орбиту. Как указывает Yonhap, Santa Fe входит в состав ударной группы авианосца США USS Carl Vinson, который прибыл в Пусан 21 ноября.

Военнослужащие Республики Корея и США планируют "укрепить сотрудничество и обмены" по случаю прибытия субмарины. Во время переговоров 13 ноября США и Республика Корея повторили, что намерены увеличить частоту видимого регулярного появления стратегических средств США.

КНДР до этого предприняла две неудачные попытки по запуску спутника в мае и августе. Агентство ЦТАК отметило, что вывод спутника "Маллигён-1" на орбиту внесет значительный вклад в укрепление обороноспособности КНДР на фоне "опасной деятельности противников". В ответ правительство Республики Корея решило частично приостановить действие соглашения о снижении напряженности в военной сфере с КНДР, возобновив разведывательную деятельность. 30 ноября планируется запуск первого южнокорейского военного спутника на ракете Falcon 9 американской компании SpaceX с базы Ванденберг в штате Калифорния.