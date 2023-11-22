22 ноября, 04:52

В провинции Ляонин предложили Тверской области укреплять связи

Как уточнил секретарь ляонинского парткома Хао Пэн, руководство провинции будет поощрять инвестиции китайских предприятий в проекты на территории Тверской области и приглашает российские компании развивать бизнес в Ляонине

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Власти провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) готовы стимулировать торговое, инвестиционное и научное сотрудничество с Тверской областью. Об этом заявил секретарь ляонинского парткома Хао Пэн.

"Надеюсь, что мы создадим надежный механизм сотрудничества между нашими регионами, ускорим динамику развития межрегиональных связей, углубим двустороннее сотрудничество в инвестиционной и торговой сферах, в области науки и техники", - приводит сайт народного правительства Ляонина слова Хао Пэна, который 21 ноября вместе с губернатором Тверской области Игорем Руденей провел в городе Шэньян (административный центр провинции) встречу, посвященную вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Как уточнил секретарь парткома, руководство провинции будет поощрять инвестиции китайских предприятий в проекты на территории Тверской области и приглашает российские компании развивать бизнес в Ляонине. Он выразил готовность расширять сотрудничество с Россией в области культуры и спорта, образования, искусства и туризма, содействовать активизации дружественных обменов, укреплять стратегическое всеобъемлющее партнерство между двумя странами.

Хао Пэн подчеркнул, что сотрудничество на уровне регионов - важная составляющая практического взаимодействия между Китаем и РФ. Он отметил, что Тверская область имеет богатую ресурсную базу и выгодное географическое положение, обладает хорошим промышленным и транспортным потенциалом.

Как уточняется в сообщении, в июле власти Ляонина и администрация Тверской области подписали протокол о намерениях развивать дружественные отношения. На этой основе, как отмечается, были проведены совместные мероприятия в торгово-экономической сфере, в области образования и туризма. 

Теги:
РоссияКитайРуденя, Игорь МихайловичТверская область
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