Кабмин Чехии обсудит продление контроля на границе со Словакией

Первый вице-премьер, министр внутренних дел Вит Ракушан отметил, что необходимость такой меры вызвана тем, что и другие соседние государства, включая Германию, из-за нелегальных мигрантов продлевают контроль на своих границах

ПРАГА, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Чехии обсудит предложение первого вице-премьера, министра внутренних дел Вита Ракушана продлить временно восстановленные с 4 октября выборочные проверки на границах со Словакией до 5 декабря. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Ракушан ранее проинформировал, что правительство в ходе обсуждения предложения может внести корректировки и одобрить вместо 5 декабря иную дату, до которой будет осуществляться контроль. Как подчеркнул политик, необходимость продления проверок, которые должны были завершиться 23 ноября, вызвана тем, что и другие соседние государства, включая Германию, из-за нелегальных мигрантов продлевают контроль на своих границах.

Со времени восстановления проверок на границе со Словакией чешская полиция задержала почти 1,5 тыс. нелегалов, пытавшихся через республику проникнуть в государства Западной Европы. Были также задержаны более 50 контрабандистов, организовавших незаконное пересечение границы Чехии.

Контроль на границе со Словакией должен обеспечивать снижение числа беженцев из стран Ближнего Востока и Азии, которые нелегально проникают в Евросоюз. Проверки, как подчеркивают чешские власти, ни в коем случае не направлены против Словакии.