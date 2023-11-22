В Казахстане приняли закон о соглашении с Францией по борьбе с глобальным потеплением

Стороны планируют реализовать проект по строительству и эксплуатации гибридной электростанции общей мощностью 1 ГВт

АСТАНА, 22 ноября. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании принял закон о ратификации специального соглашения с правительством Франции о сотрудничестве в сфере борьбы с глобальным потеплением. В рамках договоренности страны планируют продвигать проекты по переходу на экологически чистые технологии.

Соглашение заключено в Париже в ноябре 2022 года. "Основной целью специального соглашения является осуществление сотрудничества в борьбе с глобальным потеплением посредством продвижения, разработки и реализации крупных проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ), устойчивого развития на территории Республики Казахстан. Соглашение направлено на продвижение проектов, которые будут содействовать переходу на экологически чистые технологии и сокращение выбросов", - говорится в заключении комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

В рамках соглашения стороны планируют реализовать проект по строительству и эксплуатации гибридной электростанции, использующей энергию ветра, общей мощностью 1 ГВт вблизи поселка Мирный в Жамбылской области. Реализация проекта позволит продолжить развитие сектора ВИЭ в Казахстане и сократить ежегодные выбросы углекислого газа. В рамках проекта будет создано до 250 постоянных рабочих мест, 2 500 временных рабочих мест, привлечено порядка 820 млрд тенге (более $1,7 млрд) инвестиций.

Планируется, что ратификация соглашения окажет положительный эффект на реализацию международных правовых обязательств Казахстана по универсальным международным договорам в области борьбы с изменением климата в рамках системы ООН.

После принятия Мажилисом закона о соглашении с Францией по борьбе с глобальным потеплением он поступит на рассмотрение Сената (верхней палаты) парламента.