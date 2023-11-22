МИД Филиппин заявил, что 17 граждан страны находятся на захваченном в Красном море судне

Официальный представитель филиппинского внешнеполитического ведомства Тересита Даса заявила, что министерство остается в контакте с другими странами по поводу инцидента

БАНГКОК, 22 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 17 филиппинцев находятся на борту судна, захваченного в Красном море движением йеменских мятежников-хуситов "Ансар Аллах". Как заявил МИД Филиппин, власти страны работают над их освобождением.

"Их [филиппинцев на судне] 17", - сообщил газете Inquirer заместитель министра иностранных дел Эдуардо де Вега. В свою очередь официальный представитель МИД Тересита Даса сказала, что ведомство "делает все возможное для благополучного возвращения моряков". По ее словам, МИД остается в контакте с руководством других стран по поводу инцидента.

19 ноября телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что хуситы захватили в водах Аденского залива израильское грузовое судно Galaxy Leader. Представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа подтвердил захват судна, добавив, что оно было отбуксировано к побережью Йемена, экипаж задержан. Власти Израиля осудили захват Galaxy Leader и возложили вину на Иран. Пресс-служба армии еврейского государства опровергла информацию о том, что судно является израильским.

По данным сервиса Marine Traffic, судно следовало под флагом Содружества Багамских Островов. Позже агентство Kyodo информировало, что оператором Galaxy Leader является японская компания Nippon Yusen. По его сведениям, на борту находились 25 членов экипажа из Болгарии, Мексики, Румынии, с Украины и Филиппин, граждан Израиля и Японии в команде не было. Судно принадлежит компании из Великобритании.