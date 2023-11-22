СМИ: Си Цзиньпин проведет встречу с Володиным в Пекине

Как сообщило Центральное телевидение Китая, встреча состоится в Доме народных собраний

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин примет в Пекине спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Встреча состоится в Доме народных собраний, где традиционно встречают высокопоставленных зарубежных политиков. Телеканал не приводит другие детали о предстоящей встрече.

Делегация Госдумы находится в Китае с официальным визитом с 21 ноября, он продлится до 23 ноября. Ранее Володин и российские депутаты встретились с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.