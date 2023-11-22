Глава МИД Франции: поведение израильских поселенцев недостойно демократической страны

Катрин Колонна также указала на слишком большое количество смертей среди мирных жителей в секторе Газа в результате израильских ударов

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна осудила убийства палестинцев израильскими поселенцами на Западном берегу реки Иордан и назвала их поведение недостойным демократической страны. Такое заявление она сделала в интервью радио France Inter.

"На Западном берегу реки Иордан израильские поселенцы-экстремисты убили несколько сотен палестинцев. [С 7 октября] 200 человек были убиты <...>, это недопустимо. Это недостойно демократической страны, такой как Израиль, мы это осудили, и необходимо, чтобы Израиль принял меры против них", - сказала Колонна.

Министр также указала на слишком большое количество - тысячи - смертей среди мирных жителей в секторе Газа в результате израильских ударов. Колонна подчеркнула "несоответствие полной блокады международному праву" и призвала Израиль сделать все, чтобы избегать гибели гражданских.

На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон поднял эту тему в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В частности, он обратил внимание израильского премьера на "гуманитарные риски" и "чрезмерное число жертв" среди гражданского населения сектора Газа в результате военных операций. Также он выразил обеспокоенность "ростом насилия в отношении мирных палестинцев" на Западном берегу реки Иордан, осудив такие действия. Вместе с тем французский лидер подтвердил право Израиля на самооборону и затронул вопрос о перспективе мирного урегулирования в регионе на основе решения о мирном сосуществовании двух государств.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, которое сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.