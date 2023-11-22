22 ноября, 08:37
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Франции: поведение израильских поселенцев недостойно демократической страны

Катрин Колонна также указала на слишком большое количество смертей среди мирных жителей в секторе Газа в результате израильских ударов

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна осудила убийства палестинцев израильскими поселенцами на Западном берегу реки Иордан и назвала их поведение недостойным демократической страны. Такое заявление она сделала в интервью радио France Inter.

"На Западном берегу реки Иордан израильские поселенцы-экстремисты убили несколько сотен палестинцев. [С 7 октября] 200 человек были убиты <...>, это недопустимо. Это недостойно демократической страны, такой как Израиль, мы это осудили, и необходимо, чтобы Израиль принял меры против них", - сказала Колонна.

Министр также указала на слишком большое количество - тысячи - смертей среди мирных жителей в секторе Газа в результате израильских ударов. Колонна подчеркнула "несоответствие полной блокады международному праву" и призвала Израиль сделать все, чтобы избегать гибели гражданских.

На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон поднял эту тему в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В частности, он обратил внимание израильского премьера на "гуманитарные риски" и "чрезмерное число жертв" среди гражданского населения сектора Газа в результате военных операций. Также он выразил обеспокоенность "ростом насилия в отношении мирных палестинцев" на Западном берегу реки Иордан, осудив такие действия. Вместе с тем французский лидер подтвердил право Израиля на самооборону и затронул вопрос о перспективе мирного урегулирования в регионе на основе решения о мирном сосуществовании двух государств.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, которое сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация