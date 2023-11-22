22 ноября, 09:21
Палестино-израильский конфликт

В Палестине заявили о гибели более 14 тыс. человек после обострения в Газе

Еще 30 тыс. ранены, отметили в Минздраве

СТАМБУЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Свыше 14 тыс. человек погибли и более 30 тыс. получили ранения в результате ударов армии Израиля в Газе. Об этом сообщила глава Минздрава Палестины Мэй Кайле в эфире телеканала TRT Haber, назвав действия Израиля "войной, развязанной против гражданского населения".

"К настоящему времени у нас насчитывается свыше 14 тыс. жертв, более 30 тыс. получили ранения, многие находятся под завалами. Более 6 тыс. считаются пропавшими без вести, из них 1,8 тыс. - дети. Большинство убитых, раненых и пропавших без вести - это женщины, дети и люди в возрасте. Израиль развязал войну против гражданского населения, это неприемлемо. Это противоречит международному праву", - сказала она.

По словам главы палестинского Минздрава, в результате операции Израиля из строя выведены 26 больниц региона. "У нас в распоряжении 9 больниц, рассчитанных на 1,2 тыс. коек. Этого абсолютно недостаточно для оказания медицинской помощи", - отметила она.

Как сообщили 21 ноября представители ХАМАС, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа с 7 октября превысило 14 тыс., свыше 33 тыс. человек получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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