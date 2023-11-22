22 ноября, 09:00

Во Львове проверят очередной случай применения силы военкомами против гражданского

СМИ ранее разместили видео, на котором запечатлено, как несколько работников военкомата вечером окружают на улице мужчину и его спутницу, после чего насильно заталкивают его в стоящий рядом автомобиль, а у женщины выбивают из рук телефон

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Командование Львовского областного военкомата начало очередную служебную проверку после появления видео, на кадрах которого несколько военкомов применили силу в отношении гражданского.

Ранее украинское издание "Страна" разместило в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлено, как несколько работников военкомата вечером окружают на улице мужчину и его спутницу, после чего насильно заталкивают его в стоящий рядом автомобиль, а у женщины выбивают из рук телефон.

"В интернете распространяется информация о конфликтной ситуации между гражданским населением и людьми в военной форме. Во избежание социальных обострений и конфликтных ситуаций сообщаем следующее: проверяем данный факт относительно причастности военнослужащих ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов - прим. ТАСС) к данному инциденту", - говорится в сообщении военкомата в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Объявленная на Украине всеобщая мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию попадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства президент Украины Владимир Зеленский показательно уволил всех областных военкомов. 

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Украина
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