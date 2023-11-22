FT: Британия планирует ужесточить выдачу рабочих виз

Речь идет об увеличении минимального порога заработной платы и введении ограничения на количество иждивенцев для въезжающих социальных работников, сообщила газета

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. МВД Великобритании планирует ввести дополнительные меры для легальной миграции - увеличить минимальный порог заработной платы и ввести ограничение на количество иждивенцев для въезжающих социальных работников. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным внутриполитического ведомства, для получения рабочей визы ежегодная зарплата квалифицированных работников должна быть не менее £26,2 тыс. ($32,8 тыс.), а социальных работников - £20,9 тыс. ($26,2 тыс.). Одновременно рассматривается возможность ограничения числа иждивенцев, имеющих право въехать в Соединенное Королевство вместе с получившим рабочую визу социальным работником.

"Иждивенцы, приезжающие с соцработниками, составляют более половины всех людей, прибывающих в страну по программам трудовой миграции", - констатирует МВД.

В то же время парламентарии от правящей Консервативной партии хотят, как указывает издание, введения более жестких мер. По их мнению, необходимо, в частности, установить минимальный порог зарплаты в £40 тыс. ($50,1 тыс.) для квалифицированных рабочих, а также резко сократить число въезжающих с соцработниками иждивенцев.

После выхода Великобритании из состава ЕС в 2020 году, в королевстве обострилась нехватка рабочей силы. Социальные работники и сиделки на дому были внесены в список "дефицитных профессий", для которых правила получения рабочей визы были смягчены в начале 2022 года.