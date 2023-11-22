Осуждавшего ХАМАС премьера Швеции освистала публика

Ульф Кристерссон успел сказать только: "совершенно очевидно, что вы не сможете убедить меня в своей правоте, а я не смогу убедить вас"

СТОКГОЛЬМ, 22 ноября. /ТАСС/. Неформальное общение премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и министра финансов Элизабет Свантессон с общественностью с концертной сцены Pustervik в Гётеборге было сорвано явившейся еще за час до начала мероприятия группой лиц с палестинскими флагами, которые кричали и скандировали речовки.

"Первые пять минут состояли из исходивших от этой группы криков и освистывания. Спустя какое-то время премьер-министр и министр финансов все же смогли ответить на несколько вопросов", - описала в соцсети X (ранее Twitter) происходившее в зале пресс-секретарь главы правительства Ханна Стрёмберг.

Когда, отвечая на один из вопросов, Кристерссон осудил действия ХАМАС, собравшиеся стали кричать, что у премьера руки в крови и он должен немедленно уйти в отставку. Как описывает ход этой встречи газета Aftonbladet, премьер-министр успел сказать только: "совершенно очевидно, что вы не сможете убедить меня в своей правоте, а я не смогу убедить вас", прежде чем зал потонул в криках.

"Я не принимаю распространение в Швеции антисемитских высказываний из-за разногласий по вопросу этого конфликта. На мне лежит ответственность за страну, и я намерен нести ее", - также заявил со сцены Кристерссон.

"Во-первых, это совершенно недопустимо, когда люди являются на демократическое политическое собрание для того, чтобы уничтожить любую возможность для серьезного политического разговора. <...> Наша демократическая культура важна для нас, и мы никогда не допустим, чтобы парламент улицы взял верх. Мы не поддадимся агрессивно вопящим глоткам. Те, кому хочется [так вести себя], могут устраивать собственные собрания", - написал он затем на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).