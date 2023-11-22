Власти Дании выделят $1,9 млрд на развитие ВС

В предложениях по укреплению вооруженных сил особый акцент сделан на наборе и сохранении кадрового состава

СТОКГОЛЬМ, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Дании представило предложения по укреплению вооруженных сил для первой части Оборонного соглашения, регулирующего вопросы национальной обороны и развитие вооруженных сил, на период 2024-2033 годов. Кабинет планирует инвестировать 13 млрд крон ($1,9 млрд), в том числе на набор и сохранение кадрового состава, а также закупку зенитных комплексов ближнего радиуса действия и торпед для ВМС, сообщает Минобороны в пресс-релизе.

Особый акцент в них сделан на наборе и сохранении кадрового состава.

"Мы стоим перед историческим укреплением обороны Дании. Исключительно важной частью этой работы станет усиление набора, сохранения и подготовки кадров вооруженных сил. Поэтому правительство планирует ряд конкретных инициатив, с тем чтобы гарантировать наличие достаточного количества необходимых кадров для обороны в будущем. Прежде чем переходить к закупкам нужной нам новой техники, крайне важно повысить устойчивость организации", - приводятся в сообщении слова министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.

Расходы на выполнение этой задачи составят около 3,5 млрд крон ($512).

В первой части Оборонного соглашения предусмотрены инвестиции в укрепление военного потенциала, где центральное место занимает противовоздушная оборона сверхмалой дальности для армейских бригад. Правительство также планирует 6,5 млрд крон ($952 млн) на закупку зенитных комплексов ближнего радиуса действия и торпед для ВМС.