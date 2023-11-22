22 ноября, 09:15

Власти Дании выделят $1,9 млрд на развитие ВС

В предложениях по укреплению вооруженных сил особый акцент сделан на наборе и сохранении кадрового состава

СТОКГОЛЬМ, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Дании представило предложения по укреплению вооруженных сил для первой части Оборонного соглашения, регулирующего вопросы национальной обороны и развитие вооруженных сил, на период 2024-2033 годов. Кабинет планирует инвестировать 13 млрд крон ($1,9 млрд), в том числе на набор и сохранение кадрового состава, а также закупку зенитных комплексов ближнего радиуса действия и торпед для ВМС, сообщает Минобороны в пресс-релизе.

Особый акцент в них сделан на наборе и сохранении кадрового состава.

"Мы стоим перед историческим укреплением обороны Дании. Исключительно важной частью этой работы станет усиление набора, сохранения и подготовки кадров вооруженных сил. Поэтому правительство планирует ряд конкретных инициатив, с тем чтобы гарантировать наличие достаточного количества необходимых кадров для обороны в будущем. Прежде чем переходить к закупкам нужной нам новой техники, крайне важно повысить устойчивость организации", - приводятся в сообщении слова министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.

Расходы на выполнение этой задачи составят около 3,5 млрд крон ($512).

В первой части Оборонного соглашения предусмотрены инвестиции в укрепление военного потенциала, где центральное место занимает противовоздушная оборона сверхмалой дальности для армейских бригад. Правительство также планирует 6,5 млрд крон ($952 млн) на закупку зенитных комплексов ближнего радиуса действия и торпед для ВМС. 

Теги:
Дания
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация