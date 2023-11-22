22 ноября, 09:29

Ким Чен Ын назвал разведывательный спутник КНДР "зорким глазом" и "дальнобойным кулаком"

Теперь, по словам главы государства, стоит необходимость ввести в строй еще больше спутников для повышения эффективности ударных военных средств в целях самообороны

СЕУЛ, 22 ноября. /ТАСС/. После запуска первого разведывательного спутника у вооруженных сил КНДР есть и "зоркий глаз", и "дальнобойный кулак". Об этом заявил лидер народной республики Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Вооруженные силы республики сейчас прочно овладели видящим на 10 тысяч ли "глазом" и дальнобойным мощным кулаком, способным бить на такую же дистанцию", - сказал Ким Чен Ын. Теперь, по его словам, стоит необходимость ввести в строй еще больше спутников для повышения эффективности ударных военных средств в целях самообороны.

Лидер народной республики подчеркнул, что появление космической разведки КНДР произошло благодаря собственным силам страны и что это стало большим событием для развития Корейской народной армии и ее готовности к реагированию на "новую ситуацию" в регионе.

Ким Чен Ын также обратил внимание на то, что "американские империалисты" превращают территорию "южнокорейских марионеток в передовую базу и ядерный арсенал", указав на появление атомного авианосца "Карл Винсон" и атомной подводной лодки "Санта-Фе" на южнокорейских военно-морских базах. По его словам, последовательный контроль за действиями вооруженных сил США и их "сателлитов" прямо связан с безопасностью КНДР. Вашингтон и его "сателлиты" обостряют военную ситуацию в регионе, сказал он.

21 ноября запуск разведывательного спутника "Маллигён-1" на ракете "Чхоллима-1" прошел успешно, аппарат выведен на орбиту. Предыдущие две попытки в мае и августе закончились неудачно. 

Теги:
КНДРКим Чен Ын
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация