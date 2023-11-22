Ким Чен Ын назвал разведывательный спутник КНДР "зорким глазом" и "дальнобойным кулаком"

Теперь, по словам главы государства, стоит необходимость ввести в строй еще больше спутников для повышения эффективности ударных военных средств в целях самообороны

СЕУЛ, 22 ноября. /ТАСС/. После запуска первого разведывательного спутника у вооруженных сил КНДР есть и "зоркий глаз", и "дальнобойный кулак". Об этом заявил лидер народной республики Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Вооруженные силы республики сейчас прочно овладели видящим на 10 тысяч ли "глазом" и дальнобойным мощным кулаком, способным бить на такую же дистанцию", - сказал Ким Чен Ын. Теперь, по его словам, стоит необходимость ввести в строй еще больше спутников для повышения эффективности ударных военных средств в целях самообороны.

Лидер народной республики подчеркнул, что появление космической разведки КНДР произошло благодаря собственным силам страны и что это стало большим событием для развития Корейской народной армии и ее готовности к реагированию на "новую ситуацию" в регионе.

Ким Чен Ын также обратил внимание на то, что "американские империалисты" превращают территорию "южнокорейских марионеток в передовую базу и ядерный арсенал", указав на появление атомного авианосца "Карл Винсон" и атомной подводной лодки "Санта-Фе" на южнокорейских военно-морских базах. По его словам, последовательный контроль за действиями вооруженных сил США и их "сателлитов" прямо связан с безопасностью КНДР. Вашингтон и его "сателлиты" обостряют военную ситуацию в регионе, сказал он.

21 ноября запуск разведывательного спутника "Маллигён-1" на ракете "Чхоллима-1" прошел успешно, аппарат выведен на орбиту. Предыдущие две попытки в мае и августе закончились неудачно.