22 ноября, 10:05

В зону ПВО Тайваня вошли 11 летательных аппаратов Китая

В частности, речь идет об истребителях J-10, J-16, самолете Y-9, стратегическом бомбардировщике H-6

ГОНКОНГ, 22 ноября. /ТАСС/. 11 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня в среду днем. Об этом сообщило оборонное ведомство острова на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Сегодня, начиная с 13:00 (08:00 мск), были обнаружены летательные аппараты НОАК, в частности истребители J-10, J-16, самолет Y-9, стратегический бомбардировщик H-6, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500", - говорится в сообщении. "Из них 11 пересекли срединную линию Тайваньского пролива и зашли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу от него, чтобы провести совместное боевое патрулирование с кораблями КНР", - отмечает ведомство.

Вооруженные силы Тайваня 18 сентября сообщили, что зафиксировали за сутки полеты возле острова 103 военных самолетов НОАК. Это стало самой масштабной операцией такого рода по меньшей мере с августа 2022 года. Согласно опубликованному ранее ежегодному докладу тайваньского оборонного ведомства, авиация и корабли НОАК стали гораздо чаще пересекать срединную линию Тайваньского пролива и входить в опознавательную зону ПВО острова после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. 

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