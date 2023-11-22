22 ноября, 11:46
Палестино-израильский конфликт

Politico: в США сочли необходимой сделку о прекращении огня в Газе из-за кризиса

Как отмечает издание, вскоре после нападения ХАМАС на Израиль Катар обратился к Белому дому с сообщением об удерживаемых боевиками заложниках

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Необходимость освобождения заложников из сектора Газа и проведения пауз в военных действиях возросла после начала гуманитарного кризиса в анклаве, полагают в администрации Соединенных Штатов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников издания, "работа по освобождению заложников и паузы в военных действиях на четыре-пять дней стали просто необходимы после того, как ответный удар Израиля по [радикальному палестинскому движению] ХАМАС привел к разрушению Газы и вызвал гуманитарный кризис".

Как отмечает Politico, вскоре после нападения ХАМАС на Израиль Катар обратился к Белому дому с сообщением об удерживаемых боевиками заложниках. Представители Катара предложили создать специальную группу для обсуждения вопроса между Соединенными Штатами и еврейским государством. С американской стороны, пишет газета, в нее вошли помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, координатор Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк и заместитель помощника президента Джош Гелцер.

После того, как Израиль объявил о намерении войти в Газу, представители США, отмечает газета, пытались убедить израильские власти отложить операцию для освобождения заложников. Однако, как сообщили американские чиновники, еврейское государство не хотело идти на это, поскольку не было уверено в том, что удерживаемые ХАМАС заложники еще живы. Боевики в свою очередь грозились остановить переговоры после того, как Армия обороны Израиля вошла в больницу "Аш-Шифа" на севере Газы. Работа над сделкой по паузе в военных действиях продолжилась, когда Израиль заверил ХАМАС, что медицинское учреждение продолжит работать.

Администрация президента США Джо Байдена надеется, указали собеседники Politico, что заключение сделки между ХАМАС и Израилем станет первым этапом к освобождению большего числа заложников. "Изначально она была составлена только с расчетом на женщин и детей, но с заделом на то, чтобы в будущем освободить и вернуть домой всех заложников", - подчеркнул американский чиновник. "Если в течение пяти дней не будет бомбардировок, то целью станет превращение этой временной передышки в длительное прекращение" огня для решения гуманитарных проблем", указал другой высокопоставленный чиновник в комментарии Politico.

В то же время в администрации президента опасаются, что пауза в военных действиях позволит войти в Газу большему числу журналистов, так что они смогут лучше осветить последствия военных действий в анклаве и "поменять мнение общественности об Израиле".

Сделка об освобождении заложников

Ранее ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет. В свою очередь канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на четыре дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве. За освобождение еще десяти заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия, отметили в канцелярии Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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