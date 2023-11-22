22 ноября, 12:06

Литва признала угрозой более 2 тыс. россиян и белорусов из-за вопроса об Украине

Директор департамента миграции при МВД республики Эвелина Гудзинскайте отметила, что имеют место случаи, когда при заполнении анкеты утаивают невыгодную информацию

ВИЛЬНЮС, 22 ноября. /ТАСС/. Литва, разработавшая для обращающихся за визой или видом на жительство граждан России и Белоруссии специальную анкету, в которой в том числе есть вопросы об отношении к происходящему на Украине, за год признала после ее заполнения угрозой для национальной безопасности более 2 тыс. граждан РФ и Белоруссии. На свои просьбы, как сообщил департамент миграции при МВД Литвы, они получили отказ.

"Специальный вопросник стал дополнительным предохранением, помогающим установить иностранцев, пребывание которых в нашей стране несет угрозу безопасности", - приводятся в сообщении департамента слова его директора Эвелины Гудзинскайте.

Она отметила, что имеют место случаи, когда россияне и белорусы при заполнении анкеты утаивают невыгодную для них информацию. "Это выясняется с помощью департамента госбезопасности и других структур", - сказала директор. Таким лицам департамент отказывает в выдаче или продлении временного вида на жительство, выдаче национальных виз.

Таких решений за год после того, как было введено анкетирование, принято 2 041. В 1 644 случаях оно касалось граждан Белоруссии, в 397 - россиян. 

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