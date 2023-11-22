22 ноября, 12:01,
обновлено 22 ноября, 12:40
Палестино-израильский конфликт

В Эр-Рияде заявили, что помощь Газе не должна использоваться для коллективного наказания

Режим прекращения огня является шагом в правильном направлении, отметил министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд

ДУБАЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Поставки гуманитарной помощи в сектор Газа не должны быть использованы в качестве инструмента для коллективного наказания. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

"Гуманитарная помощь [жителям сектора] Газа не должна использоваться как инструмент коллективного наказания", - цитирует его телеканал Al Jazeera. "Режим прекращения огня является шагом в правильном направлении", - отметил министр на брифинге в Лондоне. Принц Фейсал также призвал полностью прекратить боевые действия в секторе Газа.

В свою очередь глава МИД Иордании Айман ас-Сафади заявил, что в сектор Газа ежедневно необходимо поставлять 800 грузовиков с гуманитарной помощью. "Несмотря на соглашение [между Израилем и ХАМАС], существует большой дефицит", - отметил он. Участие в брифинге также принял глава египетского внешнеполитического ведомства Самех Шукри.

Главы МИД Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии и Палестины, а также генсек Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейн Брахим Таха посетили во вторник в Москву, чтобы обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг сектора Газа. В воскресенье МИД Саудовской Аравии сообщил, что члены сформированного по итогам саммита стран Лиги арабских государств и ОИС комитета на уровне глав МИД посетят ряд стран с целью "прекращения войны" в секторе Газа. В понедельник они совершили визит в Пекин, где встретились с главой МИД КНР Ван И. Ожидается, что делегация в ближайшие дни также посетит Францию и США.

Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет. Как указали в МИД Катара, о введении режима прекращения огня будет объявлено в течение 24 часов.

В свою очередь канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на 4 дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве. За освобождение еще десяти заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия, отметили в канцелярии Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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