Белорусские депутаты проголосовали за денонсацию части договоров по борьбе с коррупцией

Причиной стала процедура выхода Белоруссии из состава ГРЕКО, отметили в комиссии по госстроительству, местному самоуправлению и регламенту комиссии нижней палаты парламента республики

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в одном чтении законопроект о денонсации некоторых международных договоров в области борьбы с коррупцией. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"Денонсировать: Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года, подписанную Республикой Беларусь в городе Страсбурге 23 января 2001 года, дополнительный протокол к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, принятый в городе Страсбурге 15 мая 2003 года, Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 года, подписанную Республикой Беларусь в городе Страсбурге 25 марта 2004 года", - говорится в законопроекте.

Документ, который после одобрения членами Совета Республики поступит на подпись президенту страны, также предполагает прекращение действия для Минска соглашения между Белоруссией и Советом Европы относительно привилегий и иммунитетов представителей членов Группы государств против коррупции (ГРЕКО) и членов инспекционных групп, подписанного в Страсбурге 22 января 2010 года.

В заключении комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту комиссии нижней палаты белорусского парламента отмечается, что денонсация конвенций связана с процедурой выхода Белоруссии из состава ГРЕКО. Прекращение действия соглашения относительно привилегий и иммунитетов представителей членов ГРЕКО аннулирует обязательства по предоставлению им благоприятных условий для работы на территории Белоруссии.

"Денонсация указанных конвенций и прекращение действия соглашения относительно привилегий и иммунитетов полностью соответствуют нормам этих международных договоров и общим нормам международного права, которые отражены в Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года", - говорится в заключении.