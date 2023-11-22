22 ноября, 12:31

Белорусские депутаты проголосовали за денонсацию части договоров по борьбе с коррупцией

Причиной стала процедура выхода Белоруссии из состава ГРЕКО, отметили в комиссии по госстроительству, местному самоуправлению и регламенту комиссии нижней палаты парламента республики

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в одном чтении законопроект о денонсации некоторых международных договоров в области борьбы с коррупцией. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"Денонсировать: Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года, подписанную Республикой Беларусь в городе Страсбурге 23 января 2001 года, дополнительный протокол к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, принятый в городе Страсбурге 15 мая 2003 года, Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 года, подписанную Республикой Беларусь в городе Страсбурге 25 марта 2004 года", - говорится в законопроекте.

Документ, который после одобрения членами Совета Республики поступит на подпись президенту страны, также предполагает прекращение действия для Минска соглашения между Белоруссией и Советом Европы относительно привилегий и иммунитетов представителей членов Группы государств против коррупции (ГРЕКО) и членов инспекционных групп, подписанного в Страсбурге 22 января 2010 года.

В заключении комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту комиссии нижней палаты белорусского парламента отмечается, что денонсация конвенций связана с процедурой выхода Белоруссии из состава ГРЕКО. Прекращение действия соглашения относительно привилегий и иммунитетов представителей членов ГРЕКО аннулирует обязательства по предоставлению им благоприятных условий для работы на территории Белоруссии.

"Денонсация указанных конвенций и прекращение действия соглашения относительно привилегий и иммунитетов полностью соответствуют нормам этих международных договоров и общим нормам международного права, которые отражены в Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года", - говорится в заключении. 

Теги:
Белоруссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация