Венгрия выступает за диалог с Россией и Белоруссией в целях урегулирования на Украине

Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал ролью Будапешта в конфликте "сохранение открытых каналов связи"

БУДАПЕШТ, 22 ноября. /ТАСС/. Венгрия считает необходимым продолжать диалог с Россией и Белоруссией в целях урегулирования конфликта на Украине и рассчитывает, что большинство стран будет все громче выступать за мир. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche в Цюрихе.

Сийярто прибыл в Цюрих вместе с премьером Виктором Орбаном на празднование 90-летия этого консервативного еженедельника. Комментируя встречу главы кабмина Венгрии с президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся 17 октября во время международного форума "Один пояс - один путь" в Пекине, глава МИД отметил, что Венгрия выступает за мирное урегулирование вооруженного конфликта на Украине, а для этого надо поддерживать контакты с Россией и Белоруссией.

"Мы видим свою роль в том, чтобы сохранять каналы связи открытыми. Как можно сделать это? Только с помощью связей. Вы должны говорить с русскими, вы должны говорить с белорусами, потому что без этого вы не сможете в конечном счете сесть за стол переговоров и решить, как остановить эту войну", - сказал Сийярто, чья беседа со швейцарскими журналистами транслировалась на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр повторил свое недавнее заявление о том, что некоторые европейские политики "страдают военным психозом, воображая себя в компьютерной игре Fortnite", но при этом добавил, что "Европа - это еще не весь мир". Большинство стран хотят скорейшего установления мира на Украине, и "голос этого глобального большинства будет звучать все громче и громче", подчеркнул Сийярто.

Отвечая на вопрос, на кого он возлагает надежды в урегулировании украинского конфликта, глава МИД напомнил о том, что в 2024 году в США состоятся президентские выборы, в которых вновь планирует принять участие экс-президент Дональд Трамп. "Мы считаем, что это даст шанс на изменения, потому что при президенте Трампе не было таких войн, как сейчас. При нем мир был более безопасным и спокойным местом", - заявил Сийярто.

Ранее правительство Венгрии неоднократно говорило, что, по его мнению, в переговорах об урегулировании украинского конфликта наряду с Украиной и Россией должны участвовать Соединенные Штаты, поскольку именно они оказывают основную военную и финансовую поддержку Киеву.