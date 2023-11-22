22 ноября, 13:25

Моди заявил, что страны G20 должны вместе работать над регулированием ИИ

По словам премьера Индии, государство готовится к проведению партнерского саммита по проблемам искусственного интеллекта

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноября. /ТАСС/. Страны "Большой двадцатки" (G20) должны вместе работать над правилами использования искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил премьер Индии Нарендра Моди, выступая на открытии саммита "двадцатки", который Нью-Дели проводит в виртуальном режиме.

"Сегодня, в эпоху искусственного интеллекта, необходимо ответственно подходить к использованию технологий. Во всем мире растет обеспокоенность по поводу негативного использования ИИ. У Индии есть четкое представление о том, что мы должны вместе работать над глобальным регулированием искусственного интеллекта", - сказал премьер.

"Понимая серьезность дипфейков, насколько они опасны для общества и для человека, мы должны двигаться вперед" - добавил он.

Моди отметил, что Индия готовится к проведению партнерского саммита по проблемам искусственного интеллекта.

"Я уверен, что вы все будете сотрудничать в этом", - подчеркнул глава индийского правительства. 

Теги:
ИндияМоди, Нарендра
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