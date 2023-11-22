22 ноября, 13:27

Шведский SAAB получил заказ на $124 млн на гранатометы Carl-Gustaf

Поставка должна быть осуществлена в 2024-2025 годах

СТОКГОЛЬМ, 22 ноября. /ТАСС/. Шведский военно-промышленный концерн SAAB получил заказ на производство ручных гранатометов Carl-Gustaf общей стоимостью 1,3 млрд крон ($124 млн). Поставка должна быть осуществлена в 2024-2025 годах.

"По причине характера отрасли и обстоятельств, касающихся клиента, никакой дополнительной информации об этом заказе или клиенте публиковаться не будет", - говорится в пресс-релизе концерна.

"Этот заказ еще раз доказывает, что Carl-Gustaf - система вооружения, которую выбирают вооруженные силы всего мира и которой доверяют солдаты, сталкивающиеся с вызовами современного поля боя", - прокомментировал новый заказ глава отделения Saab Dynamics Йорген Юханссон. 

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Швеция
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