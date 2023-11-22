Суд на Украине заочно приговорил 52 депутатов Госдумы к 15 годам тюремного заключения

В списке осужденных депутатов числятся первый заместитель председателя Государственной думы Иван Мельников, председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова и другие

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Суд на Украине заочно приговорил 52 депутатов Госдумы к 15 годам тюрьмы по обвинению в посягательстве на территориальную целостность украинского государства. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

"По материалам СБУ 15 лет тюрьмы заочно получили еще 52 депутата РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В списке осужденных депутатов числятся первый заместитель председателя Государственной думы Иван Мельников, председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова и другие.

В отношении еще 23 депутатов Госдумы обвинительные акты направлены в суд. В данном списке значатся руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев и другие.

Ранее украинский суд заочно приговорил 18 депутатов Государственной думы РФ к 15 годам тюремного заключения, их также обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины.

27 апреля 2022 года офис генерального прокурора Украины заявил о предъявлении обвинений спикеру и 418 депутатам Госдумы, которые 15 февраля поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля прошлого года Госдума ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками.