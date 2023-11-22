22 ноября, 13:27
ШОС

Белорусские сенаторы одобрили ратификацию меморандума о вступлении в ШОС

Его должен подписать глава Белоруссии Александр Лукашенко

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о ратификации меморандума об обязательствах республики в целях получения статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

Документ, который 1 ноября был принят в одном чтении депутатами Палаты представителей, теперь поступит на подпись президенту страны.

Меморандум, подписанный в июле в ходе саммита ШОС в Нью-Дели, в частности, обязывает Минск следовать целям и принципам, закрепленным в Хартии Шанхайской организации сотрудничества, положениям договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств - членов ШОС, а также других международных договоров и документов, принятых в рамках организации.

Белоруссия обязуется присоединиться к хартии, Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и протоколам к ним не позднее 1 декабря 2023 года, до 15 января 2024 года - к международным договорам в рамках ШОС, указанным в приложении № 1 к меморандуму, и до 15 апреля 2024 года - к документам, указанным в приложении № 2. После вступления в силу для Белоруссии всех упомянутых в меморандуме и приложениях к нему международных документов, часть из которых республика уже ратифицировала, Совет глав государств ШОС примет решение о предоставлении Минску статуса государства - члена организации. Меморандум вступит в силу по истечении 30 дней с даты получения секретариатом ШОС последнего письменного уведомления о выполнении членами организации и Белоруссией соответствующих внутригосударственных процедур.

В настоящее время участниками ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Иран. Процедура приема в организацию Белоруссии, которая с 2015 года имеет статус наблюдателя при организации, была запущена в 2022 году на саммите ШОС в Самарканде. В июле 2023 года на встрече в Нью-Дели лидеры стран ШОС подписали меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к объединению. Ожидается, что процесс вступления Минска в ШОС завершится к очередному саммиту организации, который планируется в 2024 году в Астане.

В конце октября заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов заявил, что процесс вступления Белоруссии в организацию "идет в нормальном рабочем ритме" и нет объективных причин, которые помешали бы Минску в самом скором времени стать полноправным членом ШОС". Тогда же премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что меморандум о присоединении республики организации осталось ратифицировать Ирану, Казахстану, Киргизии и Китаю. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияШанхайская организация сотрудничества
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