22 ноября, 13:54
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов в ответ на обстрелы севера Израиля из Ливана

В Армии обороны также сообщили, что танк ЦАХАЛ нанес удар по военному посту, принадлежащему "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по местам в Ливане, откуда были запущены снаряды в сторону населенных пунктов на севере еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сообщений о сиренах, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано несколько запусков [снарядов] из Ливана в направлении районов Нетуа, Зарит и Йифтах [на севере Израиля]. Снаряды упали в незаселенной местности, о пострадавших не сообщалось. В ответ ЦАХАЛ наносит удары по местам, откуда производились запуски", - говорится в заявлении.

Кроме того, "танк ЦАХАЛ нанес удар по военному посту, принадлежащему террористической организации "Хезболлах", добавили в пресс-службе. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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