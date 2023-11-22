"Хезболлах" применила ракеты большого калибра при ударах по израильским поселениям

Шиитские боевики утверждают, что в результате прямых попаданий нанесены потери военнослужащим

БЕЙРУТ, 22 ноября. /ТАСС/. Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" атаковали во второй половине дня позиции израильских войск в окрестностях населенных пунктах на границе с Ливаном. Об этом говорится в военной сводке, которая приводится в Telegram-канале формирования.

"Моджахеды исламского сопротивления в ответ на израильскую агрессию против палестинцев в Газе нанесли удары ракетами большого калибра "Буркан" по огневым рубежам противника в поселениях Зарит, Митат и Йифтах, - говорится в тексте. - Были проведены также операции против израильских постов в Эр-Рахебе, Эль-Байяде и Рамиме".

Шиитские бойцы утверждают, что в результате прямых попаданий нанесены потери израильским военнослужащим.