В Белоруссии приняли законопроект о сдаче экзамена по вождению на "механике" и "автомате"

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла во втором, окончательном чтении законопроект, определяющий порядок сдачи экзамена по вождению на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.

"Квалификационные экзамены на право управления механическим транспортным средством (за исключением колесного трактора) принимаются на транспортных средствах: с механической трансмиссией или без механической трансмиссии - в случае прохождения программы подготовки водителей механических транспортных средств соответствующей категории с механической трансмиссией; без механической трансмиссии - в случае прохождения программы подготовки водителей механических транспортных средств соответствующей категории без механической трансмиссии", - говорится в документе, который после одобрения членами Совета Республики поступит на подпись президенту страны.

В заключении профильной постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи отмечалось, что практические навыки, полученные в ходе обучения вождению автомобиля с механической трансмиссией, должны быть достаточными и для управления транспортным средством без механической трансмиссии.

Внесенный Советом министров в конце апреля законопроект предполагает изменение закона "О дорожном движении" с целью приведения его в соответствие с нормативно-правовыми актами и с учетом практики правоприменения. В числе прочего в проекте уточняются положения статьи, в которой определяются случаи, при которых водительское удостоверение считается недействительным. Действующая редакция закона содержит правовые пробелы, позволяющие получить несколько водительских удостоверений разных категорий.

Проект закона закрепляет за Минсельхозом и Минтрансом полномочия по установлению перечня и разработке учебной документации при реализации образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей. При этом Минсельхоз лишается полномочий по выдаче и обмену удостоверений тракториста-машиниста, государственной регистрации колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин.