Правительство Молдавии продлило мониторинг молдавско-украинской границы со стороны ЕС

Миссия ЕС со штаб-квартирой в Одессе, двумя представительствами в обеих странах и шестью полевыми офисами в зоне ее ответственности приступила к мониторингу в ноябре 2005 года, ее работа полностью финансируется Евросоюзом

КИШИНЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии одобрило постановление о продлении на два года работы Миссии Европейского союза по приграничной помощи республике на границе с Украиной (EUBAM).

"Работа миссии EUBAM продлена еще на два года начиная с декабря. Ее деятельность помогала и будет помогать Молдавии в обеспечении безопасности нашей границы, определении возможных решений по урегулированию приднестровского конфликта, в борьбе с коррупцией и ее предотвращении, а также в продолжении гармонизации национального законодательства с нормами ЕС. Соглашение будет заключено путем обмена нотами, выражая тем самым одобрение этого решения", - сказал глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску на заседании правительства, которое транслировала его пресс-служба.

Миссия ЕС со штаб-квартирой в Одессе, двумя представительствами в обеих странах и шестью полевыми офисами в зоне ее ответственности приступила к мониторингу украинско-молдавской границы в ноябре 2005 года, ее работа полностью финансируется Евросоюзом. Сделано это было по просьбе руководства Молдавии, которое обвиняло непризнанное Приднестровье в контрабанде оружия, наркотиков, товаров и даже радиоактивных веществ через 462-километровый участок границы с Украиной. Однако в своих отчетах представители ЕС признали, что "с начала работы миссия не располагает информацией о контрабанде оружия из Приднестровья". Вместе с тем на приднестровском участке границы ими были выявлены завышенные поставки куриного мяса и других продовольственных товаров.