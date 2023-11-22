22 ноября, 14:31

Правительство Молдавии продлило мониторинг молдавско-украинской границы со стороны ЕС

Миссия ЕС со штаб-квартирой в Одессе, двумя представительствами в обеих странах и шестью полевыми офисами в зоне ее ответственности приступила к мониторингу в ноябре 2005 года, ее работа полностью финансируется Евросоюзом

КИШИНЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии одобрило постановление о продлении на два года работы Миссии Европейского союза по приграничной помощи республике на границе с Украиной (EUBAM).

"Работа миссии EUBAM продлена еще на два года начиная с декабря. Ее деятельность помогала и будет помогать Молдавии в обеспечении безопасности нашей границы, определении возможных решений по урегулированию приднестровского конфликта, в борьбе с коррупцией и ее предотвращении, а также в продолжении гармонизации национального законодательства с нормами ЕС. Соглашение будет заключено путем обмена нотами, выражая тем самым одобрение этого решения", - сказал глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску на заседании правительства, которое транслировала его пресс-служба.

Миссия ЕС со штаб-квартирой в Одессе, двумя представительствами в обеих странах и шестью полевыми офисами в зоне ее ответственности приступила к мониторингу украинско-молдавской границы в ноябре 2005 года, ее работа полностью финансируется Евросоюзом. Сделано это было по просьбе руководства Молдавии, которое обвиняло непризнанное Приднестровье в контрабанде оружия, наркотиков, товаров и даже радиоактивных веществ через 462-километровый участок границы с Украиной. Однако в своих отчетах представители ЕС признали, что "с начала работы миссия не располагает информацией о контрабанде оружия из Приднестровья". Вместе с тем на приднестровском участке границы ими были выявлены завышенные поставки куриного мяса и других продовольственных товаров. 

Теги:
Молдавия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация