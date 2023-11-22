22 ноября, 15:05

ДР Конго и ООН утвердили план вывода миротворцев из страны

Глава МИД Демократической Республики Конго Кристоф Лутундула Апала Пенапала заявил, что ускорение вывода ооновских миротворцев "имеет решающее значение для ослабления напряженности" между миссией ООН и жителями страны

ПРЕТОРИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Демократической Республики Конго Кристоф Лутундула Апала Пенапала и глава Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) Бинту Кейта подписали план вывода миротворцев. Об этом сообщает пресс-служба МООНСДРК в соцсети X (ранее Twitter).

"Правительство ДРК и МООНСДРК во вторник подписали План разъединения, который должен привести к выводу Миссии", - написано в сообщении.

Как отметил глава дипломатического ведомства ДРК, ускорение вывода ооновских миротворцев "имеет решающее значение для ослабления напряженности" между миссией ООН и жителями страны. Министр подчеркнул необходимость поиска новых, более адаптированных к современным потребностям страны форм сотрудничества с ООН. Его цитаты приводит портал Actualite.

Ранее сообщалось, что в конце сентября на проходящей в Нью-Йорке 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент ДРК Феликс Чисекеди проинформировал о поручении правительству начать переговоры с ООН с целью переноса вывода миротворческих войск с декабря 2024 года на декабрь 2023.

Последние два года на востоке ДР Конго, где размещены миротворцы ООН, происходят массовые митинги и демонстрации населения с требованием их вывода. Участники акций протеста обвиняют миротворцев в пассивности в борьбе с действующими в регионе антиправительственными повстанцами. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией, что приводит к жертвам.

МООНСДРК была создана решением ООН летом 2010 года. Она имеет мандат на защиту мирного населения в ДРК и оказание поддержки правительству страны в его работе по стабилизации и укреплению мира. На текущий день общая численность МООНСДРК составляла немногим более 18 тыс. человек, включая контингент в 14 тыс. военнослужащих. 

Теги:
Конго (ДРК)
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