В Белом доме заявили об ограничении полетов БПЛА над Газой по договоренности о заложниках

Ежедневные паузы будут длиться шесть часов, отметил первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Израиль будут каждый день ограничивать полеты своих беспилотников над сектором Газа. Об этом условии договоренности по освобождению заложников ХАМАС сообщил телеканал CNN со ссылкой на первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера.

По его словам, ежедневные паузы в полетах дронов будут длиться шесть часов.

Файнер добавил, что "конец войны" еще не наступил и что США останутся вовлеченными в ситуацию и не успокоятся, пока не добьются освобождения американцев, которые удерживаются ХАМАС.

Ранее движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет.

В свою очередь канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на 4 дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве. За освобождение еще десяти заложников Израиль будет на день прекращать военные действия, отметили в канцелярии Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек.