Президенты стран Вишеградской группы обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Президент Чехии Петр Павел отметил, что стороны провели "очень откровенный обмен мнениями"

ПРАГА, 22 ноября. /ТАСС/. Откровенный обмен мнениями по внешнеполитическим вопросам состоялся на пошедшем в Праге саммите президентов государств Вишеградской группы (Чехии, Словакии, Венгрии и Польши). Главы государств выразили поддержку Украине и заинтересованность в поражении палестинской радикальной группировки ХАМАС. Об этом сообщил на пресс-конференции чешский президент Петр Павел.

"Состоялся очень откровенный обмен мнениями, - сказал он. - Нашей задачей является стремление развивать добрососедские отношения. Поддержка Украины является принципиально важным моментом для нашей [общей] безопасности. Россия должна быть привлечена к ответственности <...> Мы должны продолжать поддерживать Украину. Большим вызовом для нас является конфликт на Ближнем Востоке. В наших интересах было бы, чтобы ХАМАС был [полностью] поражен, и чтобы конфликт не расширился".

Президент Чехии проинформировал, что главы государств, помимо внешнеполитических тем, обсудили конкретные проекты взаимодействия своих стран. Это, например, развитие систем скоростных автотрасс и железных дорог.

Глава Словакии Зузана Чапутова сказала в свою очередь, что на саммите обсуждались возможности укрепления экономических связей в Вишеградской группе. Речь шла об инновации экономики.

"Нужно, чтобы мы [страны-участницы регионального объединения] были не только сборочными цехами, а также стали мозговыми центрами [в сфере промышленности]", - отметила она. Словацкий лидер также сказала, что обсуждались вопросы энергетической безопасности и диверсификации источников и путей получения энергетического сырья в регионе.

Главы государств, как было сказано на пресс-конференции, говорили также о проектах, финансируемых Вишеградским фондом. Он был основан в 2000 году, его годовой бюджет, в который каждая из стран вносит равные суммы, составляет €10 млн. Целью фонда является укрепление связей между народами путем развития культурного сотрудничества и обмена в области образования и науки.

Чехия с 1 июля председательствует в этом региональном объединении. В Вишеградской группе существуют противоречия, в частности по вопросу оказания военной помощи Украине. От нее сейчас воздерживаются Словакия и Венгрия.