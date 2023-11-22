Глава Польши рассказал об обсуждении энергетики и транспорта странами Вишеградской группы

Также польские власти продолжат "оказывать помощь беженцам с Украины", сказал Анджей Дуда

ПРАГА, 22 ноября. /ТАСС/. Вопросы энергетики, транспортной инфраструктуры, помощи Украине и защиты климата обсуждались на состоявшей в чешской столице встрече президентов государств Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша). Об этом сообщил на пресс-конференции после окончания саммита президент Польши Анджей Дуда.

"Мы также говорили об инновациях, об экономическом развитии и о безопасности", - сказал польский президент.

Он заверил, что Польша и дальше "будет оказывать помощь беженцам с Украины", и добавил, что "Украине постоянно нужна поддержка".

В числе вызовов безопасности Дуда назвал ситуацию на восточной границе, где, по его словам, Белоруссия "осуществляет гибридные действия" против Польши.

Коснувшись деятельности Вишеградского фонда, президент Польши призвал членов Вишеградской группы увеличить суммы своих ежегодных взносов в фонд, которые в настоящее время равняются €10 млн. Конкретной суммы, на которую следует увеличить взносы, он не назвал.