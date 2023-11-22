22 ноября, 16:01

В Нидерландах внеочередные выборы в парламент проходят в спокойной обстановке

Виталий Чугин/ ТАСС
© Виталий Чугин/ ТАСС

Для голосования по всей стране организованы 9,8 тыс. избирательных участков

ГААГА, 22 ноября. /ТАСС/. Внеочередные парламентские выборы в Нидерландах проходят в спокойной обстановке и практически без инцидентов. На многих избирательных участках достаточно оживленно, однако явка при этом значительно ниже, чем на голосовании в 2017 году.

Для голосования по всей стране организованы 9,8 тыс. избирательных участков. Располагаются они в школах, медучреждениях, муниципальных зданиях, церквях, кинотеатрах и даже в доме-музее Анны Франк. Большая часть участков открылась в 07:30 по местному времени. Однако некоторые из них начали работу раньше. К ним относится и участок, установленный рядом с центральным железнодорожным вокзалом Гааги.

"Мы находимся здесь с пяти утра, а работать мы начали с 6:30 [8:30 мск]", - отметили его представители в беседе с корреспондентом ТАСС. "В целом все спокойно, никаких инцидентов у нас не зафиксировано", - добавили они. На избирательном участке достаточно оживленно, однако очередей не наблюдается. Сам процесс голосования занимает буквально несколько минут - избиратель предъявляет удостоверение личности, отдает свою карточку для голосования, получает бюллетень, проходит в одну из четырех кабинок, делает выбор, складывает бюллетень и опускает его в урну.

По данным исследовательского центра Ipsos, явка по состоянию на 15:45 по местному времени (17:45 мск) составляла около 40%. На парламентских выборах в 2017 году к этому времени этот показатель находился на уровне 43%. Показатели выборов 2021 года не учитываются, потому что тогда из-за пандемии голосование было растянуто на три дня.

Отсутствие инцидентов

Серьезных инцидентов в процессе голосования на настоящий момент не зафиксировано. Как сообщил телеканал NOS, на избирательном участке в здании муниципалитета города Меппела (провинция Дренте) сработала пожарная сигнализация, из-за чего его работа была приостановлена. Как оказалось, в одном из технических помещений произошел пожар, который был быстро потушен. Никто не пострадал, а люди были быстро эвакуированы из здания. Спустя полтора часа участок возобновил работу.

Кроме того, на одном из участков в муниципалитете Ахткарспелен (провинция Фрисландия) в избирательном бюллетене была выявлена ошибка - вместо пустого белого кружка напротив имени кандидата в депутаты от партии "Демократы-66" Кайсы Оллонгрен появилась черная черта. В целях предосторожности участок был закрыт, а его представители связались с Избирательным советом Нидерландов, чтобы подтвердить подлинность бюллетеней. После того как подтверждение было получено, участок вновь открылся. По данным муниципалитета, ошибку содержат около 8 тыс. бюллетеней.

Избирательные участки должны закрыться в 21:00 (23:00 мск), после чего будут объявлены результаты экзитполов и начнется подсчет голосов. Предварительные результаты голосования станут известны в течение одного-двух дней, официальные результаты будут объявлены избирательным советом Нидерландов не ранее 1 декабря. Вслед за этим начнется процесс формирования правящей коалиции, которая должна иметь более половины, то есть не менее 76 мест в парламенте.

После выборов в марте 2021 года прошло 299 дней, прежде чем четыре партии заключили коалиционный договор и сформировали кабинет министров. 

Теги:
Нидерланды
© Информационное агентство ТАСС
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