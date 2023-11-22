Суд Пакистана признал приемлемой просьбу экс-премьера Хана об освобождении под залог

Верховный суд отложил рассмотрение поданной 3 ноября просьбы бывшего премьер-министра об освобождении под залог на неопределенное время

ИСЛАМАБАД, 22 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Пакистана признал приемлемой просьбу бывшего главы правительства, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана об освобождении под залог из тюремного заключения по делу о нарушении закона о государственной тайне.

По сообщению газеты The Express Tribune, высшая судебная инстанция страны направила уведомление об этом временному правительству и Федеральному агентству расследований (FIR), которое обвинило Хана в нарушении закона о гостайне и инициировало суд над ним. Верховный суд в то же время отложил рассмотрение поданной 3 ноября просьбы бывшего премьер-министра об освобождении под залог на неопределенное время.

Выступая в Верховном суде, адвокаты Хана заявили, что обвинения в отношении их подзащитного вызваны политическими причинами. Они также указали, что FIR не предоставило четких доказательств вины бывшего премьер-министра в разглашении гостайны.

21 ноября Высокий суд Исламабада признал незаконным проведение в тюрьме судебных слушаний по обвинению Имрана Хана и бывшего министра иностранных дел, вице-председателя ДЗС Шаха Мехмуда Куреши в нарушении закона о государственной тайне. Тем самым инстанция дезавуировала распоряжение Министерства юстиции Пакистана о проведении суда над ними в тюрьме Адиала по соображениям безопасности.

Суд над Ханом и Куреши проходит на основании выдвинутых против них обвинений FIR в нарушении принятого в 1923 году Закона о гостайне, "использовании дипломатического шифра МИД в политических целях". Следствие началось после того, как 27 марта 2022 года Хан публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по его словам, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе его визита в Москву в феврале 2022 года".

Хан и Куреши не признали себя виновными в нарушении Закона о гостайне.