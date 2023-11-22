22 ноября, 15:49,
обновлено 22 ноября, 17:14

В ОДКБ считают, что риторика Запада и наращивание НАТО ухудшают ситуацию с безопасностью

© Наталья Таланова/ ТАСС

В глобальном плане это обусловлено системным кризисом международных отношений и неизбежной трансформацией старого миропорядка, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Страны - члены Организации Договора о коллективной безопасности сходятся во мнении, что ситуация с мировой и региональной безопасностью продолжает ухудшаться на фоне безответственной риторики политиков Запада и наращивания потенциала НАТО на западном фланге организации. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник по итогам состоявшегося в Минске совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ.

"Все мы сошлись во мнении, что ситуация в сфере международной и региональной безопасности, к сожалению, продолжает ухудшаться. В глобальном плане это обусловлено системным кризисом международных отношений и неизбежной трансформацией старого миропорядка. К большому сожалению, из-за безответственных политических решений продолжают целенаправленно разрушаться механизмы разоружения и контроля над вооружениями", - сказал он журналистам, указав на то, что последним примером таких действий стало приостановление странами - членами НАТО действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Глава белорусского МИД подчеркнул, что "отсутствие взаимного доверия, углубление конфронтации и откровенно милитаристская безответственная риторика со стороны ряда западных политиков не способствуют возобновлению диалога по этому чувствительному вопросу". "На западном фланге [ОДКБ] идет непропорциональное и необоснованное наращивание военных потенциалов стран - членов НАТО, которые и так защищены членством в блоке", - напомнил Алейник.

Руководитель белорусского внешнеполитического ведомства указал на проведение странами НАТО большого количества учений, в том числе в непосредственной близости от зоны ответственности ОДКБ. "При этом максимально снижается транспарентность, хотя мы со своей стороны стараемся демонстрировать открытость", - указал он. "При этом наша организация, хочу это еще раз подчеркнуть, носит оборонительный характер, никому не угрожает, не вмешивается в дела других и всегда выступала и выступает за взаимоуважительный диалог, разрядку и здравомыслие", - заявил Алейник.

В ОДКБ, помимо председательствующей в 2023 году в организации Белоруссии, входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. 

Теги:
Белоруссия
© Информационное агентство ТАСС
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