22 ноября, 16:44

Правительство Молдавии учредило бюро по европейской интеграции

Его целями обозначены приведение национального законодательства в соответствие с европейским и информирование населения о преимуществах вступления в ЕС

КИШИНЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии учредило Бюро по европейской интеграции, которое будет информировать население о преимуществах Евросоюза и займется координацией соответствия местного законодательства стандартам сообщества.

"Создание в рамках государственной канцелярии Бюро по европейской интеграции подтверждает твердую приверженность Молдавии европейскому пути и представляет собой важный этап в подготовке страны к началу переговоров о вступлении в ЕС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. В нем отмечено, что бюро возглавит заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску. Его целями обозначены приведение национального законодательства в соответствие с европейским и информирование населения о преимуществах вступления в ЕС.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе ежегодный доклад о расширении ЕС. Также Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна для этого выполнить. Со своей стороны президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика вступит в ЕС уже к 2030 году. 

Теги:
МолдавияСанду, МайяФон дер Ляйен, Урсула
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация