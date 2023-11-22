Его целями обозначены приведение национального законодательства в соответствие с европейским и информирование населения о преимуществах вступления в ЕС

КИШИНЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии учредило Бюро по европейской интеграции, которое будет информировать население о преимуществах Евросоюза и займется координацией соответствия местного законодательства стандартам сообщества.

"Создание в рамках государственной канцелярии Бюро по европейской интеграции подтверждает твердую приверженность Молдавии европейскому пути и представляет собой важный этап в подготовке страны к началу переговоров о вступлении в ЕС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. В нем отмечено, что бюро возглавит заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску. Его целями обозначены приведение национального законодательства в соответствие с европейским и информирование населения о преимуществах вступления в ЕС.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе ежегодный доклад о расширении ЕС. Также Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна для этого выполнить. Со своей стороны президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика вступит в ЕС уже к 2030 году.