Четыре германских истребителя прибыли на авиабазу в Румынии для совместного патрулирования

Посольство ФРГ рассказало, что самолеты Eurofighter прилетели на территорию около Констанцы

БУХАРЕСТ, 22 ноября. /ТАСС/. Четыре германских истребителя Eurofighter прибыли на авиабазу на юго-востоке Румынии для выполнения задач укрепленной воздушной полиции НАТО. Об этом сообщило посольство ФРГ в Бухаресте.

"Германия поддерживает своего союзника по НАТО - Румынию в наблюдении за воздушным пространством в рамках укрепленной воздушной полиции (Air Policing South), - указывается в сообщении. - Так, сегодня во второй половине дня боевые самолеты Eurofighter ВВС Германии прибыли на военную базу "Михаил Когэлничану" близ Констанцы".

За прошедшие недели уже были проведены широкие подготовительные меры по развертыванию германского контингента в составе 150 военных, отмечает германское посольство. "Начиная с 27 ноября, четыре истребителя Eurofighter встанут на боевое дежурство и будут укреплять воздушную оборону на юго-восточном фланге НАТО", - указывается в сообщении.