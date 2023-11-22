22 ноября, 16:51
Ракетные запуски в КНДР

Эксперт: запуск разведывательного спутника КНДР снижает риски конфликта в регионе

Как заявил профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков, одним из потенциально дестабилизирующих факторов было отсутствие у КНДР средств технической разведки и раннего оповещения

СЕУЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Запуск разведывательного спутника КНДР в долгосрочной перспективе уменьшает риски возникновения конфликта на Корейском полуострове, поскольку новые данные сузят пространство для ошибочной интерпретации Пхеньяном действий США и Республики Корея. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор южнокорейского Университета Кунмин, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Ланьков.

"Парадоксальным образом запуск Северной Кореей разведывательного спутника, если этот спутник действительно вышел на орбиту и заработал там, в средней и долгосрочной перспективе, наоборот, снижает вероятность конфликта на Корейском полуострове", - сказал эксперт. По его словам, обычно наращивание военного потенциала КНДР провоцировало ответные действия Сеула и "спираль гонки вооружений", но эта логика не работает в отношении данного запуска.

"Одним из потенциально дестабилизирующих факторов было отсутствие у КНДР средств технической разведки и раннего оповещения. Южная Корея и США видят все, что происходит в Северной Корее. У Пхеньяна же возможности вести аэрокосмическую разведку на территории Юга практически нет. На Севере имели основания опасаться внезапного нападения", - отметил профессор, но добавил, что, по его "глубокому убеждению", никто в Южной Корее не вынашивает таких планов. 19 ноября министр обороны Южной Кореи сказал, что КНДР может запустить спутник в течение недели или до конца ноября.

"Была угроза, что Север неправильно интерпретирует действия Юга, поверит ложным признакам и нанесет, как будут считать в Пхеньяне, упреждающий удар", - подчеркнул аналитик. С развитием сети разведывательных спутников власти КНДР начнут чувствовать себя увереннее.

Дважды нарушенные сроки

Профессор призвал не уделять слишком много внимания тому, что КНДР не запустила спутник еще в октябре, хотя власти о таком намерении объявляли. По мнению Ланькова, руководство страны и ответственные за запуск лица решили не торопиться и подготовиться основательно, хотя в социалистических государствах в целом существует "склонность делать что-то к [важным] датам или чуть раньше соперника". "Они не думали о соревновании с Югом, а исходили из своих соображений. Решили, что все готово и что все системы работают нормально, а погода и прочие условия благоприятные", - сказал эксперт.

30 ноября Южная Корея планирует запустить первый военный спутник собственной разработки на ракете компании SpaceX с американской базы Ванденберг. КНДР также уведомила Японию о том, что собиралась запустить ракету-носитель в период с 22 ноября по 1 декабря. "Получилось и запустили", - ответил эксперт на просьбу прокомментировать то обстоятельство, что спутник был запущен раньше срока - 21 ноября.

Работа спутника

По словам профессора, более важный вопрос состоит в том, будет ли спутник работать в штатном режиме. "Мало вывести спутник на орбиту, нужно, чтобы он нормально функционировал. Это тоже непростая задача. Не факт, что северокорейцы справились с ней с первого раза", - сказал Ланьков. Тем не менее он выразил уверенность, что подобные возможные проблемы в любом случае будут решены со временем. "Корейцы - упорные и умные люди. Что на Севере, что на Юге. А потребность в собственной группировке разведывательных спутников у Северной Кореи объективно существует", - сказал он.

Южнокорейские военные признали, что спутник КНДР был выведен на орбиту, но не стали спешить с оценкой его функционирования. 22 ноября лидеру КНДР продемонстрировали спутниковые снимки острова Гуам, где расположены американские базы. Агентство ЦТАК добавило, что начало полноценной работы спутника ожидается через 7-10 дней. 

Теги:
КНДРРоссияРакетные запуски в КНДРРеспублика Корея
© Информационное агентство ТАСС
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