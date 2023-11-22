Politico: республиканцы - противники Трампа консолидируются вокруг его соперницы Хейли

Поддержку республиканке оказывают спонсоры бывшего претендента на пост президента США от Республиканской партии сенатора Тима Скотта

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Сторонники Республиканской партии, выступающие против кандидатуры бывшего американского лидера Дональда Трампа, оказывают все большую поддержку экс-постпреду США при ООН Никки Хейли, также участвующую в президентской гонке. Об этом сообщила газета Politico.

По ее данным, в последние недели поддержка Хейли противниками Трампа в рядах партии существенно возросла в том числе в штатах Айова и Нью-Гэмпшир, где голосование проходит в начале года. "Никки Хейли действительно собирает вокруг себя много противников Трампа. У нее также есть реальные возможности для роста", - сказал изданию республиканский политтехнолог Мэттью Бартлетт, занимавшийся организацией нескольких президентских кампаний.

Поддержку республиканке оказывают спонсоры бывшего претендента на пост президента США от Республиканской партии сенатора Тима Скотта (от штата Южная Каролина), ранее объявившего о приостановке участия в президентской гонке. Они намерены провести мероприятие по сбору средств на кампанию Хейли в Нью-Йорке 4 декабря. "Противники Трампа, а также республиканцы, придерживающиеся позиции "кто угодно, кроме Трампа", финансово консолидируются вокруг нее", - сказал Politico Даг Гросс, бывший кандидат в губернаторы штата Айова.

Возросшая поддержка Хейли прослеживается в результатах последних опросов общественного мнения, уточняет Politico. В штатах Нью-Гэмпшир и Южная Каролина экс-постпред США при ООН опережает губернатора штата Флорида Рона Десантиса, считавшегося наиболее сильным конкурентом Трампа. В Айове уровень поддержки Хейли и Десантиса, согласно результатам опросов, одинаков. Тем не менее, оба претендента все еще существенно уступают Трампу, который остается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.

Следующие выборы главы государства пройдут в США в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий президент-демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.