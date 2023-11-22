22 ноября, 16:41

СМИ: Словацкая оппозиция потребовала отставки главы МВД

Матуша Шутай-Эштока критикуют за кадровую политику в возглавляемом им ведомстве

БРАТИСЛАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Словацкая парламентская оппозиция требует отставки министра внутренних дел республики Матуша Шутай-Эштока и намерена созвать для этого внеочередное заседание Национального совета (парламента). Об этом сообщил телеканал Markiza.

Оппозиция критикует Шутай-Эштока, назначенного на пост главы МВД 25 октября, за кадровую политику в возглавляемом им ведомстве. Министр, как утверждают ее лидеры, проводит кадровые чистки, устраняя из вверенной ему системы оппонентов действующего премьер-министра Роберта Фицо.

Шутай-Эшток отвергает обвинения в предвзятости к сотрудникам, увольняемым из системы МВД. Они, по его словам, нарушали законы и злоупотребляли служебным положением, или профессионально не соответствовали занимаемым должностям. Он готов ответить оппозиции в парламенте, если ею будет созвано внеочередное заседание по вопросу о вынесении ему вотума недоверия. 

Теги:
СловакияФицо, Роберт
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