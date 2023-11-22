На Украине обвиняемого в коррупции депутата от партии Зеленского арестовали на два месяца

Андрея Одарченко обвиняют в попытке подкупа председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафы Найема

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины арестовал на два месяца с альтернативой в виде залога в 15 млн гривен (более $416 тыс.) депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Андрея Одарченко, обвиняемого в попытке подкупа председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафы Найема. Соответствующее решение было принято в ходе заседания суда.

"Применить к подозреваемому Одарченко Андрею меру пресечения в виде содержания под стражей. Определить срок содержания под стражей до 20 января 2024 года включительно <...>. Определить подозреваемому залог в размере 15 млн гривен", - озвучил вердикт судья. Трансляция заседания велась на YouTube-канале ВАКС.

Во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение Одарченко в попытке подкупа Найема. По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), депутат попросил главу госагентства в обмен на взятку выделить средства на ремонт зданий Харьковского университета, в котором Одарченко занимает должность ректора. После выделения финансирования на криптокошелек чиновника поступили средства, эквивалентные $10 тыс. В дальнейшем сумма "неправомерной выгоды" должна была составлять 8% от объема финансирования.

О коррупции на Украине

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, ожидают от украинских властей реальных результатов, а также настаивают на большей автономии НАБУ и САП. Политики из США и ЕС открыто заявляют, что будут жестко контролировать расходование выделяемых Украине средств.

На этом фоне на Украине с начала года возникло несколько крупных коррупционных скандалов, связанных с высшими должностными лицами. Их резонанс был настолько сильным, что президент страны Владимир Зеленский был вынужден посвятить теме борьбы со злоупотреблениями чиновников одно из своих видеообращений и пообещал приравнять коррупцию во время военного положения к госизмене. Однако позже украинские эксперты заметили, что Зеленский планировал таким образом передать расследование дел о коррупции из ведения НАБУ и САП более лояльной ему Службе безопасности Украины, что в конечном итоге позволило бы власти сводить счеты с оппонентами и не давать хода делам о коррупции среди своих приближенных.

Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей Украины, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция продолжает процветать почти во всех сферах.