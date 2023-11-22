22 ноября, 17:08

Додон: власти Молдавии своими злоупотреблениями скомпрометировали процесс евроинтеграции

КИШИНЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии скомпрометировали продвигаемый ими процесс интеграции в ЕС через вопиющее нарушение законов, ограничения свободы граждан, циничные запреты СМИ. Об этом заявил бывший президент республики, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон в ходе встречи с главой представительства ЕС в Молдавии Янисом Мажейксом.

"Выразили обеспокоенность действиями нынешней власти, нарушающими принципы верховенства закона. В частности, обратили внимание на вопиющее нарушение принципа разделения властей в государстве, на управление государством через решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям, а также на ограничение права на свободное выражение мнения через циничный запрет ряда СМИ. И в этой ситуации сложно объяснить отсутствие реакции со стороны западных послов", - написал Додон в своем телеграм-канале. Он также отметил, что "распространяемая нынешней властью идея об интеграции в ЕС без Приднестровья является предательством национальных интересов".

Бывший президент обратил "внимание на высокий уровень коррупции в высших эшелонах власти" и другие злоупотребления властей, отметив, что они "ведут к дискредитации европейских стандартов среди населения". По его мнению, в ходе прошедших 5 ноября выборов в местные органы власти были нарушены все принципы демократического избирательного процесса, что подтвердили международные наблюдатели. "Нарушения были совершены открыто, безо всякого стыда и были очевидны. Грубо использовался административный ресурс, практиковался финансовый шантаж, репрессии против конкурентов, незаконное исключение кандидатов, нарушение избирательных положений, которые они сами же и разработали", - уточнил Додон.

 

О выборах

 

В ноябре в Молдавии прошли выборы в местные органы власти, которые продемонстрировали резкое падение рейтинга правящей Партии действия и солидарности, которая поддерживает президента Майю Санду. На них представители оппозиции столкнулись с беспрецедентным давлением со стороны властей. Было запрещено вещание почти всех телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы десятки информационных сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей социалистов, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и ряда других.

Накануне дня тишины перед первым туром Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии аннулировала регистрацию кандидатов партии "Шанс", которая была обвинена в угрозе безопасности страны. Действия властей подвергли критике присутствующие на выборах наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Вместе с тем первый тур региональных выборов продемонстрировал резкий спад популярности правящей в республике проевропейской Партии действия и солидарности, по итогам выборов потерявшей почти половину избирателей, которые поддержали ее на парламентских выборах 2021 года. 

© Информационное агентство ТАСС
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