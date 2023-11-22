22 ноября, 16:56
Палестино-израильский конфликт

Моди назвал семь пунктов по проблеме Ближнего Востока, с которыми согласна G20

Премьер-министр Индии Нарендра Моди. ANI via Reuters Connect
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
© ANI via Reuters Connect

Среди них, в частности, решительное осуждение терроризма и насилия, оценка смерти невинных людей, особенно детей и женщин, как неприемлемой

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал семь пунктов, касающихся проблемы Ближнего Востока, с которыми согласна G20. Об этом он заявил, выступая по итогам саммита Группы двадцати, который Нью-Дели проводит в виртуальном режиме.

"Выслушав все ваши взгляды на серьезную ситуацию в Западной Азии, могу сказать, что по многим вопросам в "Большой двадцатке" существует консенсус". - сказал Моди.

"Во-первых, мы все решительно осуждаем терроризм и насилие. Существует нулевая терпимость к терроризму. Во-вторых, смерть невинных людей, особенно детей и женщин, неприемлема. В-третьих, гуманитарная помощь должна доставляться как можно быстрее, эффективно и безопасно. В-четвертых, можно только приветствовать соглашение о гуманитарной паузе и новость об освобождении заложников", - сказал глава индийского правительства.

Он отметил, что на саммите стороны согласились в том, что проблему нужно решать на основании создания двух государств. "В-пятых, проблема Израиля и Палестины требует постоянного решения путем создания двух государств. В-шестых, необходимо восстановление регионального мира и стабильности. И в-седьмых, дипломатия и диалог являются единственным способом разрешения геополитической напряженности", - указал Моди.

Группа двадцати готова оказать в этом всю возможную поддержку, добавил он. 

Теги:
ИндияПалестино-израильский конфликтМоди, Нарендра
© Информационное агентство ТАСС
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