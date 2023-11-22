МИД Индии назвал отсутствие Си Цзиньпина на саммитах G20 решением Китая

Президент РФ Владимир Путин принимал участие в виртуальном саммите, он присоединился к нему по видеосвязи из Кремля

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноября. /ТАСС/. Каждая страна - участница Группы двадцати (G20) решает самостоятельно, кто будет ее представлять на встречах лидеров объединения, Пекин определил своим представителем на саммитах "двадцатки" премьера Государственного совета КНР Ли Цяна. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, отвечая на просьбу прокомментировать отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на виртуальном саммите G20, а также на очном саммите группы в сентябре в Нью-Дели.

"Что касается вопроса о том, что председатель [КНР] Си Цзиньпин не присутствовал [на виртуальном саммите], то, знаете, страны сами решают, кто их представляет. Премьер-министр Ли Цян представлял их [китайцев] также на саммите в Нью-Дели. Поэтому они выбрали продолжить в этом формате", - сказал Джайшанкар.

По его словам, всего в онлайн саммите "двадцатки" приняли участие "все ее члены, в том числе Африканский союз, а также девять приглашенных стран и одиннадцать международных организаций". "Дискуссии были плодотворными, прошли очень продуктивно", - добавил министр.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин, а также президент США Джо Байден не намерены принимать участие в виртуальной встрече стран G20, которую проводил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

Индия, председательство которой в G20 1 декабря перейдет Бразилии, провела в среду виртуальный саммит Группы двадцати. С идеей о проведении этой встречи выступил Моди в ходе очного саммита "двадцатки" в Нью-Дели, который прошел 9-10 сентября.

Президент РФ Владимир Путин принимал участие в виртуальном саммите, он присоединился к нему по видеосвязи из Кремля.